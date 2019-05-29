В Приморье ограничили рубку липы на площади 1,2 миллиона гектаров, что составляет более десяти процентов лесного фонда края. Теперь арендаторы участков не смогут вести промышленную заготовку этой породы в обозначенных "зонах покоя". Соответствующая норма записана в новом лесном плане края, согласованном с Рослесхозом.

По данным Союза пчеловодов Приморья, сегодня в крае насчитывается более 75 тысяч пчелосемей. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

В споре поставлена точка

Документ разработали в начале весны, после чего администрация Приморья обратилась к вице-премьеру правительства РФ Алексею Гордееву с просьбой ускорить его согласование. "Добро" было получено.

Таким образом, в многолетнем споре лесозаготовителей и пчеловодов края о том, экспорт чего - древесины или меда - выгоднее, победили последние. Лесопромышленники насмерть стояли против любых ограничений их бизнеса, утверждая, что это приведет "к прекращению деятельности многих предприятий лесной сферы, к упадку отрасли, социальным конфликтам".

Тема вырубки липы неоднократно поднималась на встречах губернатора региона Олега Кожемяко с местным населением. Пчеловоды жаловались на варварскую рубку медоносного дерева возле их пасек. И администрация края решила, что ценную породу нужно спасать.

- Важно сохранить пчеловодство как системообразующую отрасль. Липа - основной медонос. Благодаря ему у многих жителей края, проживающих в сельской местности, есть работа. На первом этапе мы сократили вырубку в местах установки стационарных пасек на 48 тысячах гектаров. А теперь увеличен ареал произрастания трех видов липы - маньчжурской, амурской и Такэ на 1,2 миллиона гектаров. Мы эту работу будем продолжать - расширять ареал и добиваться внесения дерева в Красную книгу, - рассказал Олег Кожемяко.

Если кто-то из лесозаготовителей вздумает нарушить правила, договор аренды с ним продлеваться не будет, предупредил губернатор.

Ежегодно в Приморье производится от 5 до 5,5 тысячи тонн меда, большая часть которого собирается с липы

Такому решению предшествовала долгая работа, реализация государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае, в том числе обсуждение проблемы с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, побывавшим в Приморье с визитом в конце минувшего года. Он поддержал предложение главы региона о сохранении медоносных деревьев. Ведь собранный с них нектар остается основным источником дохода для целых поколений пасечников во многих районах Приморья.

Однако, кроме стационарных ульев, пчеловоды в теплое время года устанавливают и передвижные.

- Эти территории также нужно охранять, - заявил Кожемяко минувшей осенью, когда администрация региона выступила с идеей полного запрета вырубки липы.

Соответствующее предложение краевых властей было направлено в Министерство природных ресурсов РФ. Ответа пока нет.

Открыли ящик Пандоры

Долгое время обсуждавшийся вопрос о рубке или сохранении липы в Приморье невольно привел к обнародованию неприглядных процессов, происходящих в лесозаготовительной отрасли региона.

Так, сегодня в крае ежегодно производится от 5 до 5,5 тысячи тонн меда, большая часть которого собирается с липы. При благоприятном развитии ситуации в течение ближайших пяти лет возможно нарастить объем производства продукта до 12,5 тысячи тонн в год.

Однако, по словам главы департамента лесного хозяйства края Валентина Карпенко, в Приморье по документам ежегодно вырубается около 170 тысяч кубометров липы. А за рубеж через железнодорожный пограничный перевалочный переход Гродеково, по данным таможни, вывозится гораздо больше. Факты превышения разрешенных объемов рубки и контрабанды, когда под видом липы вывозятся другие породы, налицо, считает директор департамента.

Для минимизации подобных процессов администрация края внесла в тексты соглашений с арендаторами лесных участков пункты об охранных мерах для медоноса.

- Кроме этого, я направил в правительство России документ о запрете экспорта круглого дуба, липы и дощечек из этих деревьев. Даны также поручения, чтобы квоты иностранным рабочим на лесозаготовку не выдавались. Мы все обязаны навести порядок в лесу. В крае должны работать легальные компании, которые ведут поставки на приморские предприятия, развивая сферу переработки и создавая рабочие места, - объявил глава Приморья.

Таким образом, лесозаготовительная отрасль наряду с транспортом, торговлей и сельским хозяйством отнесена к сферам экономики края, в которых не могут работать приезжие из других стран. Власти региона взяли курс на сокращение числа иностранных граждан, занятых низкоквалифицированным трудом. Считается, что такая политика позволит обеспечить рабочими местами жителей края, сократить отток населения в другие регионы.

Кстати



В соглашение между администрацией Приморского края и лесозаготовителями внесен пункт, обязывающий последних оперативно тушить лесные пожары и усилить работу по лесовосстановлению. В частности, взамен каждого срубленного предложено высадить пять деревьев ценных пород - дуба, ясеня, кедра.