Нижегородцы переплатили за вывоз мусора 400 тысяч рублей

Прокуратура Нижегородской области выявила многочисленные случаи необоснованного взимания платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на сайте ведомства.

Проверки надзорного органа на территории Нижнего Новгорода, города Кулебаки, Богородского и ряда других районов показали, что гражданам фактически выставляли двойные платежи за вывоз мусора. В квитанциях помимо отдельной строки, по которой средства за оказание услуги поступают региональному оператору по обращению с ТКО, дополнительные суммы закладывались и в графе "содержание жилья".

Нарушителями закона признаны ряд управляющих компаний. В итоге только в Кулебаках коммунальщики должны будут вернуть обманутым жителям 250 тысяч рублей, директору УК внесено представление. В других населенных пунктах ситуации аналогичные, общая сумма незаконно собранных с граждан средств превысила 400 тысяч рублей.

В общей сложности пострадали свыше 8 тысяч человек, проживающие в 50 многоквартирных домах.