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29.05.2019 13:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нижегородцы переплатили за вывоз мусора 400 тысяч рублей

Текст: Алевтина Нефедова (Нижний Новгород)

Прокуратура Нижегородской области выявила многочисленные случаи необоснованного взимания платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на сайте ведомства.

Фото: Reuters.
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Проверки надзорного органа на территории Нижнего Новгорода, города Кулебаки, Богородского и ряда других районов показали, что гражданам фактически выставляли двойные платежи за вывоз мусора. В квитанциях помимо отдельной строки, по которой средства за оказание услуги поступают региональному оператору по обращению с ТКО, дополнительные суммы закладывались и в графе "содержание жилья".

Нарушителями закона признаны ряд управляющих компаний. В итоге только в Кулебаках коммунальщики должны будут вернуть обманутым жителям 250 тысяч рублей, директору УК внесено представление. В других населенных пунктах ситуации аналогичные, общая сумма незаконно собранных с граждан средств превысила 400 тысяч рублей.

В общей сложности пострадали свыше 8 тысяч человек, проживающие в 50 многоквартирных домах.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород "Мусорная" реформа
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