Корреспондент "РГ" побеседовал с директором Чебоксарского филиала ФГАУ МНТК "Микрохирургия глаза имени академика Святослава Федорова" Николаем Паштаевым. Он рассказал, что изменилось в работе клиники за последний год.

Николай Паштаев: Медицину надо развивать. В этом и заключается смысл очень благодарной профессии врача - помогать людям долго и качественно жить. Фото: Олег Тихонов/РГ

С тех пор как в прошлом году межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика Святослава Федорова» стал Национальным медицинским исследовательским центром, хлопот у офтальмологов Чувашии прибавилось. Теперь сотрудники Чебоксарского филиала, который первым появился в структуре известной на весь мир клиники, должны не только сами внедрять современные технологии лечения глазных заболеваний, но и присматривать за тем, как это делают коллеги.

О том, что изменилось в работе клиники, корреспонденту "РГ" рассказал директор Чебоксарского филиала ФГАУ МНТК "Микрохирургия глаза имени академика Святослава Федорова", профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Николай Паштаев.

Николай Петрович, что для вас, как бессменного руководителя филиала, означает новый статус клиники?

Николай Паштаев: С одной стороны, это очень престижно, с другой, это очень ответственная дополнительная работа. От коллектива филиала требуется не только серьезная самоподготовка и самоорганизация, но и умение распределять время. Буквально по минутам, чтобы успеть все сделать, ведь наш чебоксарский филиал теперь курирует и отвечает за офтальмологические клиники в восьми российских регионах: Чувашии, Татарстане, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Республике Коми, а также в Нижегородской и Ульяновской областях.

В основном речь идет о больницах третьего уровня, в том числе республиканских и областных. Это значит, что мы должны постоянно анализировать ситуацию в данных медучреждениях. Мы должны знать, на каком этапе развития они находятся, насколько современной диагностической и хирургической аппаратурой располагают, достаточную ли квалификацию имеют их сотрудники. Для этого наши специалисты будут выезжать на места и общаться с коллегами, используя возможности телемедицины, скайп.

Предположим, вы все это выясните, обнаружите недочеты. Что дальше?

Николай Паштаев: В данном случае мы выступаем в роли консультантов-советчиков. Наша задача - проанализировать ситуацию, задокументировать полученную информацию и представить ее в Министерство здравоохранения России. А там уже будут решать, что делать дальше.

Если потребуется помочь коллегам, к примеру, с подготовкой кадров, возьметесь?

Николай Паштаев: "Микрохирургия глаза" - мощная федеральная клиника. На базе чебоксарского филиала работают две кафедры Чувашского государственного университета и Института усовершенствования врачей. Поэтому в плане обучения и переподготовки кадров у нас хорошая база, и мы готовы помочь.

А в свою клинику как подбираете специалистов?

Николай Паштаев: Мы сами готовим для себя будущих специалистов. Обучаем студентов. Я вот только что закончил очередное занятие с ними. Самых толковых приглашаем в офтальмологический кружок. Потом два года готовим их в ординатуре и оставляем в чебоксарском филиале. Сейчас у нас 29 ординаторов. Я в этом году, к примеру, беру к себе сразу троих. Они после ординатуры останутся работать у нас, остальные разъедутся по всей стране.

Уровень подготовки высокий, поэтому наши ординаторы всегда нарасхват, за ними приезжают даже из других регионов. Те, кто остается в чебоксарской клинике, быстро набираются опыта. У нас работают 17 кандидатов и четыре доктора наук. Примерно треть нашего коллектива - люди старшего поколения. Начинающим специалистам есть у кого поучиться. Они оперируют и занимаются научными исследованиями наряду с более опытными коллегами.

На Западе офтальмологические клиники, как правило, имеют специализацию. К примеру, в одной лечат больных только с катарактой, в другой - с патологией сетчатки. А как у вас?

Николай Паштаев: Лечебная работа в МНТК "Микрохирургия глаза" охватывает практически все разделы офтальмологии. Напомню, клиника имеет 10 мощных филиалов, расположенных по всей стране - от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Чебоксарская клиника имеет несколько отделений: катарактальной, рефракционной и витреоретинальной хирургии, отделение дакриологии, где лечат только заболевания слезных путей, отделение сетчатки, глазного дна и другие.

Каждое из них, по сути, это маленькая клиника, работающая на пике передовой офтальмологии. Семь-восемь докторов отделения должны знать буквально все, что происходит в мире в данном направлении. Они не только консультируют и лечат больных, но и занимаются научными исследованиями, разрабатывают и внедряют новые технологии, выступают с докладами на международных и российских конференциях. Кроме того, могут заниматься переподготовкой кадрового состава.

Как обстоят дела с техническим оснащением?

Николай Паштаев: В какое бы отделение вы ни заглянули, найдете там практически весь комплект оборудования, используемого в мире. У нас самая современная диагностическая и хирургическая аппаратура, включая микроскопы и лазерные установки. В основном это оборудование производства Германии, США и Японии. А вот инструменты все чаще используем отечественные. Качество хорошее, особенно у продукции, выпускаемой в Казани. Поэтому в последнее время мы активно закупаем инструменты в нашей стране.

И не только хирургические, кстати. К примеру, на рынке появились неплохие линзы отечественного производства. Они у нас есть. Хотя и зарубежные имплантируем часто. Все зависит от желания пациента. Теперь право выбора за ним. Он решает, где и с каким врачом ему консультироваться, у кого оперироваться. Больные сейчас эрудированные, приходят с конкретными требованиями. И не только определенную модель линз требуют, могут даже сказать, какой метод операции для них предпочтительнее. Поэтому врачи должны быть все время на высоте, знать о последних достижениях офтальмологии в мире. Иначе окажутся в неловкой си­туа­ции: пациент своими вопросами может поставить их в тупик.

Каждые пять лет вы внедряете новые технологии лечения различных заболеваний. Как вам это удается?

Николай Паштаев: Сейчас это очень легко делается. Предположим, наш сотрудник подсмотрел что-то новое во время международной конференции в Италии. Он возвращается и начинает внедрять это в чебоксарской клинике. Если методика получает развитие, к нам тут же приезжают перенимать опыт коллеги из других филиалов МНТК.

Хотя порой для этого и ехать уже необязательно. Возможности телемедицины, которые мы активно используем, позволяют транслировать операцию в прямом эфире. С помощью новых технологий врач из Чебоксар, к примеру, может в режиме реального времени проконсультировать пациента из Хабаровска или обсудить с коллегами из Санкт-Петербурга особенности лечения какого-то конкретного заболевания.

Так что информация обо всех новшествах и наработках в пределах МНТК "Микрохирургия глаза" распространяется моментально. Информационное поле мощное: соцсети, телемедицина, конференции. Не спрячешь ни одну технологию. Да это и не нужно, медицину надо развивать. В этом и заключается смысл очень благодарной профессии врача - помогать людям долго и качественно жить.

Что бы вы посоветовали людям, желающим сохранить зрение до глубокой старости? Можно ли продлить молодость глаз?

Николай Паштаев: Ни глаза, ни руки, ни ноги не могут быть молодыми сами по себе. Для этого должен быть здоровым весь организм, потому что любое заболевание обязательно скажется на глазах. К примеру, при ревматоидном артрите у человека может развиться ревматоидный иридоциклит - воспаление радужной оболочки и цилиарного тела глаза. На работу органа зрения влияют туберкулез, сифилис, сахарный диабет.

Заботиться прежде всего нужно об организме в целом. Вести здоровый образ жизни. По состоянию глазного дна и сетчатки определить некоторые заболевания, например гипертоническую болезнь или тот же диабет и даже спрогнозировать, как долго проживет человек, можно. Но отдельно сделать глаза молодыми, блестящими и красивыми - никогда.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

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