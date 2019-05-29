Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу

Житель города Краснокамска Пермского края уклонялся от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям. Сумма долга превысила 300 тысяч рублей, но алиментщик не собирался его погашать, старательно избегая встреч с судебными приставами.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», но при этом обнаружить его не удавалось.

Судебные приставы в очередной раз посетили место жительства должника. Дверь им открыла мать неплательщика, которая пояснила, что ничего не знает о местонахождении сына. Однако приставы усомнились в ее словах и попросили разрешение провести осмотр помещения. Женщина не стала препятствовать должностным лицам и позволила пройти в квартиру. В одной из комнат судебные приставы услышали подозрительные шорохи, доносящиеся из стоявшего в углу шкафа. Открыв дверцу, сотрудники службы обнаружили застывшего в неудобной позе должника.

Неплательщика доставили в отдел судебных приставов, где он был ознакомлен с материалами уголовного дела. Теперь ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.