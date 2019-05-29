Даже наличие на современных окнах гребенок, цепочек и ручек, как правило, не останавливает детей. Многие выпадают из окон, сдвинув механизм случайно или из любопытства. Фото: Александр Шестаков/РГ

Долгожданное лето не всегда приносит только положительные эмоции. Увы, но одним из его признаков давно стал рост детского травматизма. Малышня падает с качелей, лестниц, игровых сооружений, деревьев, велосипедов, гаражей. Ребенок может попасть в неприятную ситуацию на водоеме или в лесу. Взрослому нельзя быть полностью уверенным в безопасности малыша и тогда, когда он находится дома. Окна, а их с наступлением теплых дней большинство пермяков не закрывают, часто становятся источником особой опасности.

"Открыл сезон" полуторагодовалый мальчик из Соликамска - он выпал из окна пятого этажа шестого апреля. С травмами ребенок был доставлен в больницу и, к счастью, остался жив.

В краевой столице нынешней весной из открытых окон выпало уже шестеро детей в возрасте от года до семи лет. Все были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, но тоже остались живы. По данным пермской службы скорой медицинской помощи, пострадали два ребенка в Свердловском районе, по одному - в Кировском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Краснокамском. Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа, два трехлетних и семилетний - из окна второго, еще один двухлетний - из окна первого. "Рекорд" поставил годовалый ребенок, выпавший из окна шестого этажа.

На врачей надейся. А сам?

Конечно, история годовалого мальчика, оставшегося в живых после падения с шестого этажа, не иначе как чудо. И главную роль тут сыграли врачи краевой детской клинической больницы (КДКБ). Артема В. (имя изменено) доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких. К оказанию помощи подключилась вся хирургическая бригада: хирург, травматолог, нейрохирург и анестезиолог. После всестороннего обследования и компьютерной томографии выяснилось, что у мальчика серьезно повреждены внутренние органы. Требовалась срочная операция. Два с половиной часа трудились хирург Данила Савельев и его ассистенты, чтобы сохранить маленькую жизнь, не дать погибнуть малышу от большой кровопотери. Дальше эстафету подхватили анестезиологи-реаниматологи - следующие восемь дней они совместно с хирургами выхаживали Артема в отделении реанимации. После чего мальчика перевели в общую палату отделения нейрохирургии, где ему предстоит провести еще месяц.

- В этом случае присутствует, конечно, доля везения, - говорит заместитель главного врача по хирургической помощи КДКБ Игорь Тюнягин. - Ребенок получил серьезные травмы, и только своевременно оказанная медицинская помощь на всех этапах позволила сохранить ему жизнь. Это была настоящая командная работа коллектива хирургической службы и всего медперсонала больницы.

Но не всегда медикам, даже ценой героических усилий, удается спасти пострадавших. Так, в прошлом году трагически закончилась история с двухлетним мальчиком, выпавшим из окна восьмого этажа в Кировском районе Перми. Ребенок был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, и врачам не удалось его реанимировать.

Не спускайте глаз

Основная причина происшествий - оставление малышей без присмотра. Часто, спасаясь от жары, люди держат открытыми окна и балконы, забывая об элементарной безопасности. Особенно этим грешат молодые, не слишком опытные родители или те, кто надеется на старших детей, оставляя малышей под их присмотром. Но, как показывает практика, присутствие рядом брата или сестры не гарантирует безопасность.

Пример тому - прошлогодний случай, закончившийся гибелью двухлетнего мальчика: родители отлучились из дома, оставив его с одиннадцатилетней сестрой. По свидетельству сотрудников Следственного управления СК РФ по Пермскому краю, которые проводят проверку каждого такого случая, причины из года в год одни и те же: беспечно открытые окна, неправильно расставленная мебель, по которой ребенок может легко добраться до окна, а также противомоскитные сетки, создающие иллюзию закрытого окна. Но главной причиной трагедии всегда становится то, что взрослые упускают ситуацию из поля зрения. Ведь даже наличие на современных окнах гребенок, цепочек и ручек, как правило, не останавливает детей. Многие выпадают из окон, сдвинув механизм случайно или из любопытства.

Например, родители Артема В. в тот трагический момент, когда сын заинтересовался окном, были дома. Но, как сказали они сотрудникам полиции, немного отвлеклись. Малыш решил посмотреть в окно, оперся о москитную сетку, а она просто-напросто не выдержала его веса. Кстати, за то, что жизнь ребенка подвергается опасности, родители несут ответственность вплоть до уголовной.

- Согласно ГОСТу, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, - пояснили в следственном управлении. - В первую очередь эти рекомендации касаются детских садов, школ и больниц. Оплачивать установку замков на своих окнах простые граждане не обязаны. Однако если это приведет к тому, что пострадает ребенок, владельца помещения привлекут к уголовной ответственности.

У детей нет крыльев

Уделять больше внимания своим чадам летом призывают педагоги, медики, специалисты службы спасения, общественные организации. Так, уже третий год подряд в Перми проходит акция "У детей нет крыльев!". Ее организаторами стали ребята из городского совета старшеклассников и центра развития личности и профориентации школьников "Поколение будущего".

- Акция, которую мы проводим весной и в начале лета, направлена на привлечение внимания родителей к мерам безопасности детей вблизи окон, - говорит руководитель проекта "Поколение будущего" Полина Боринских. - Ведь малышу может хватить даже 30 секунд, чтобы взобраться на подоконник, а там уже как повезет. И, конечно, страшная статистика не может не волновать.

По словам Полины Боринских, участвуют в мероприятии не только члены городского совета старшеклассников, но и активисты районных советов и пермских школ. Они выходят на улицы, вручают взрослым листовки и рассказывают о существующей проблеме. Особое внимание общественники уделяют местам, которые родители посещают вместе с детьми: паркам, скверам, торговым центрам, детским поликлиникам.

- Конечно, подойти к незнакомым людям на улице непросто, но желание сделать хорошее, полезное дело помогает преодолеть волнение, - говорит Полина. - После проведения акции все участники были очень довольны и говорили о готовности ее продолжать. В нынешнем году мероприятие прошло во всех районах краевой столицы.

Но в связи со страшной статистикой последнего весеннего месяца члены городского совета старшеклассников решили провести еще одно мероприятие. В среду, 5 июня, в Парке Горького ребята снова будут раздавать листовки и говорить о безопасности, о том, что нельзя оставлять детей без присмотра, ведь они - самое ценное, что у нас есть.

Важно

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Держите окна закрытыми, если дома ребенок. Секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в его жизни.

Не используйте антимоскитные сетки - дети могут выпасть из окна вместе с ними. Установите на окна блокираторы и специальные фиксаторы, не позволяющие ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

Не ставьте мебель возле окна, иначе ребенок быстро и беспрепятственно заберется на подоконник. По возможности открывайте окна только в режиме проветривания.

Если вы что-то показываете ребенку из окна, будьте готовы к его резким движениям, крепко фиксируйте малыша, не держите его за одежду, а руки предварительно вытрите насухо. Если у вас нет возможности установить на окна фиксирующее и страховое оборудование, просто cнимите ручки.

Первая помощь

Если вы стали очевидцем трагедии, увидели, что ребенок выпал из окна, необходимо: немедленно позвонить в скорую медицинскую помощь, быстро и четко описать произошедшее, убедиться, что к пострадавшему будет направлена реанимационная бригада. Ребенка на месте падения нужно накрыть теплыми вещами и по возможности не трогать - неправильная транспортировка приведет к ухудшению его состояния, у него может произойти рефлекторная остановка дыхания или сердцебиения. Если в полости рта у пострадавшего находится инородное тело, а сам он без сознания, ребенка можно очень осторожно повернуть на бок и извлечь посторонний предмет.

Куда обратиться

Телефонная линия Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю "Ребенок в опасности" (342) 268-00-06 или номер 123 с мобильника.