Саратовский НПЗ провел акцию "Чистый воздух"

Независимые эксперты приняли участие в акции Саратовского НПЗ "Чистый воздух" и рассказали о состоянии атмосферного воздуха в районах города.

Для ПАО Саратовский НПЗ, входит в ПАО "НК "Роснефть", проведение экологических акций среди которых и контроль состояния атмосферного воздуха, стало уже традиционным. Ежедневно специалисты завода проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. В этот раз наряду с санитарной лабораторией Саратовского НПЗ в акции "Чистый воздух" приняли участие независимые эксперты лаборатории "Сигма" и представители региональных и федеральных СМИ.

Пробы воздуха отбирались в непосредственной близости от завода в районе Дворца культуры "Нефтяник" при ветре, с направлением непосредственно с предприятия, а также в центральных районах города. Эксперты побывали на Набережной Космонавтов, во Фрунзенском, Октябрьском и Кировском районах, где провели необходимые отборы проб воздуха с последующим исследованием.

Замеры проводились по 14 видам веществ, законодательно определенным для мониторинга объектов нефтепереработки. Отклонений и превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в точках замера не выявлено, а по некоторым примесям зафиксированные концентрации были в 5-20 раз ниже допустимых нормативов. Результаты анализов, полученные передвижным экологическим постом (передвижной лабораторией ПЭП-1-1М) Саратовского НПЗ подтверждены экспертами независимой лаборатории "Сигма".

Ежегодно специалисты санитарной лаборатории завода принимают участие и в экологической акции "Чем мы дышим?", проводимой Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. В ходе акций оценивается качество атмосферного воздуха в Заводском районе Саратова. Замеры проводятся в присутствии журналистов региональных СМИ. Результаты анализов, полученные в последние годы, показывают, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в районе предприятия отсутствуют.

Наряду с контролем состояния атмосферного воздуха в 2019 году работниками Саратовского НПЗ были проведены мероприятия, позволяющие улучшить экологическую обстановку в городе: посадка деревьев в Заводском районе и в природном парке на Кумысной поляне, а также акция "Чистый берег" по уборке прибрежной полосы в районе поселка Увек. Помогли заводчанам представители Института химии СГУ, МОУ СОШ № 6 Саратова, где открыты профильные "Роснефть-классы", воспитанники СРЦ "Возвращение", ветераны Общества и жители Заводского района.

Для справки

На Саратовском НПЗ проводится большая природоохранная работа. Предприятие вносит значительный вклад в улучшение экологической обстановки в городе и области. В 2018 году затраты завода на природоохранную программу составили более 81,5 миллионов рублей. Состояние окружающей среды на предприятии и в его санитарно-защитной зоне находится под постоянным контролем. Результаты исследований передаются в ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды". Всего за прошлый год выполнено более 51,5 тысяч анализов и измерений. Передвижной экологический пост санитарной лаборатории Саратовского НПЗ оборудован метеокомплексом и автоматическими газоанализаторами. Это позволяет получать метеоданные и результаты анализов атмосферного воздуха по диоксиду серы, диоксиду азота, диоксиду углерода и сероводороду в режиме онлайн.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"