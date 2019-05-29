Скончался третий пострадавший при пожаре на нижнекамском заводе

В Казани в Республиканской клинической больнице умер третий из семнадцати пострадавших при пожаре на заводе изопрена-мономера ПАО "Нижнекамскнефтехим". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Напомним, изначально в РКБ сразу после ЧП доставили шестерых рабочих, получивших сильные ожоги. Один из них умер в тот же день 19 апреля.

Таким образом, здесь сейчас осталось четверо пострадавших. Еще один человек скончался в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов 22 апреля. Он получил ожог 98 процентов тела.

По факту пожара СУ Следственного комитета РФ по РТ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".