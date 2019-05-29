В Чувашии выпускница умерла во время ЕГЭ

В Чебоксарах начато служебное расследование по факту смерти ученицы 11-го класса, которая скончалась во время сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщает Министерство образования и молодежной политики Чувашии, несчастный случай произошел 29 мая в средней школе № 27 города Чебоксары.

В ведомстве утверждают, что ученице 11-го класса явно нездоровилось. Это было заметно по ее внешнему виду. Организаторы ЕГЭ и дежурившие в школе медики рекомендовали ей отказаться от сдачи. Однако выпускница их не послушала.

"В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета, - сообщили в пресс-службе министерства. - Уже в коридоре ей стало плохо. Девушке была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но вернуть ее к жизни не удалось".

В республиканском Министерстве здравоохранения добавили, что, по предварительным данным, девушка страдала врожденным пороком сердца. Она была инвалидом с детства.

"В настоящее время ведется служебное расследование", - уточнили в минздраве.