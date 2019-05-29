В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора

В Казани из зала Ново-Савиновского районного суда сбежал подсудимый. 48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание. Ему было назначено наказание 10 месяцев колонии.

Информацию о побеге "РГ" подтвердили в пресс-службе УМВД Казани. Сейчас сотрудники полиции занимаются его розыском, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе УФСИН России по РТ, "РГ" пояснили, что не имеют отношения к инциденту, поскольку до этого подсудимый находился под подпиской о невыезде. Их сотрудники его не охраняли.

Как выяснилось, судебные приставы также не привлекались для привлечения безопасности этого судебного заседания.