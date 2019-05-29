В Кирове врача и фельдшера "скорой" заподозрили в грабеже стариков

В Кирове задержаны врач-терапевт частного медицинского центра и фельдшер скорой помощи, которых подозревают в ограблении пенсионеров, сообщило в среду МВД РФ.

Две пожилые родственницы, которые проживают в одной квартире областного центра, обратились в полицию с заявлением о пропаже денег. Они рассказали, что накануне к ним пришли двое медиков, которые предложили свои услуги по лечению гипертонии. Измерив давление, они сделали женщинам уколы, от которых те потеряли сознание. Очнулись, когда медики уже ушли, а на следующий день обнаружили, что из квартиры пропала крупная сумма денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В результате оперативно-розыскных мероприятий с помощью регионального минздрава полицейскими были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт частного медицинского центра.

Один из них накануне приезжал в эту квартиру на вызов и заметил место, где пациентки хранили свои сбережения. После чего предложил своему приятелю забрать деньги и разделить их, что и было сделано при помощи укола. 30 тысяч рублей один из подозреваемых потратил на погашение кредитов. Остальные деньги были изъяты у задержанных в ходе обысков.

Подозреваемые арестованы. Следствие устанавливает все детали произошедшего.