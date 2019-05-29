После недавних снегопадов, которые обрушились на Пермский край в середине мая, температура воздуха резко поднялась. И любители садов-огородов поспешили на свои участки, чтобы поскорее заняться любимыми растениями. Корреспондент "РГ" узнал, какие цветы наиболее популярны в Прикамье.

Татьяна Останина: Цветы покупают чаще, чем рассаду овощей. Это же красиво, и душа отдыхает, когда смотришь на них. Фото: Константин Бахарев/РГ

Без петуний никуда

Лето на Западном Урале короткое, теплых солнечных дней бывает от силы две-три недели за сезон. Поэтому надо успеть высадить все, что запланировано. Конечно, на первом плане у многих картофель, лук, помидоры и огурцы. Но и про цветы никто не забывает - рассаду покупают десятками.

Два больших павильона на Центральном рынке Перми отданы под торговлю цветами и прочей растительностью. Здесь скромная зелень помидорных или капустных сеянцев теряется на фоне бурного многоцветья. Чего только не увидишь сейчас, в горячую пору посадок.

- Самые популярные у нас петунии, - говорит Татьяна Останина. - Они пышные, красивые, цветут все лето в открытом грунте. Их в основном и покупают.

Меж цветочных рядов ходят садоводы, тщательно рассматривая товар, спрашивают, уточняют, прицениваются.

- Конечно, активно берут и рассаду для теплиц: кабачки, огурцы, баклажаны, помидоры, - продолжает Останина. - Но цветы покупают чаще. Это же красиво, и душа отдыхает, когда смотришь на них.

Розы без запаха

Первая волна покупателей в нынешнем году пришлась на майские праздники. Тогда в Прикамье установилась невиданная жара - воздух прогрелся почти до 30 градусов. Садоводы покупали первоцветы, прежде всего, конечно, примулу. Существует множество сортов этого растения, но всех их объединяет одно: примула начинает цвести раньше многих других. Яркие разноцветные корзинки словно радуются тому, что наконец-то закончилась долгая и унылая уральская зима.

Продавец и владелица цветочной плантации Эльвира Буркова показывает ирисы.

- Их охотно покупают, - говорит она. - Но надо выбирать сорта районированные. Вот это ирисы сибирские, есть еще немецкие и голландские. Однако они плохо приживаются, не выносят холода. А у нас на Урале снег может в любое время пойти.

В горшочках стоят уже полураспустившиеся розы. Спрос на них невелик. Розы требуют более тщательного ухода, чем другие цветы, на зиму их надо укрывать, беречь от морозов. Потому и саженцев этого великолепного растения в продаже почти нет. Только в одном месте красуется на картонке гордая надпись "Пермские розы". Уральские селекционеры, идя навстречу пожеланиям садоводов, вывели сорт миниатюрных роз. Их в основном держат на балконах, но можно высаживать и в открытый грунт. Заморозки растение переносит неплохо, только вот у таких роз нет никакого запаха.

Кактус на балконе

Предлагают покупателям не только грунтовые растения. Ведь свой сад-огород не у всех, а полюбоваться цветами хотят многие.

- Обожаю фиалки, - говорит Наталья Кротова. - Выращиваю их много лет и очень люблю. Занимают мало места, а цветут всегда. Благодарные цветы, если к ним относиться с любовью, отплатят красотой.

Рядом с горшочками, где набирают цвет фиалки, стоят ахименесы. Они радуют глаз с марта по ноябрь: отцветает один цветок, тут же появляется другой, и так весь сезон. С наступлением холодов ахименесы засыпают.

- Такую красоту берут не только домой, но и на клумбы, - добавляет Кротова. - Только выбор у всех разный. Огромным спросом последнее время пользуются суккуленты. Самые известные их представители - алоэ и кактусы. Их выращивают обычно дома.

Маленькие, необычные на вид, суккуленты, уроженцы жарких мест, притягивают внимание. Толстенькие, будто бы набухшие листья умиляют многих пермяков.

- Мне так они нравятся, - говорит Светлана Грошевская. - Я раньше в основном покупала герань или фуксию и на балкон ставила. А в этом году решила заняться экзотикой. Купила несколько алоэ, красулу. Они небольшие и очень милые.

Готовят с февраля

Пермяки чаще покупают многолетние цветы - с ними хлопот меньше. Пионы, например, могут расти на одном месте лет пятьдесят. Конечно, садоводы не дают им разрастаться - каждые восемь-десять лет разделяют кусты и сажают отводки заново. После первых дней бурных покупок наступает некоторое затишье. Новая волна спроса на цветы в Прикамье придет на Троицу, когда люди поедут на кладбища проведать близких.

- Тогда будет время бархатцев и почвопокровных растений, таких как тимьян, флоксы, барвинок, колокольчики, - говорит Татьяна Останина. - Их часто высаживают в местах захоронений.

Подготовка к сезону у пермских продавцов начинается еще зимой. Однолетники выращивают из семян обычно с февраля, чтобы к маю-июню они набрали силу, и их можно было высаживать в грунт. Очередь многолетних растений наступает позже, в марте-апреле.

- Из семян выращиваем и черенкуем те кусты, что зимовали. Обычно мы их осенью убираем и в подвале храним, - поясняет Эльвира Буркова. - У меня вся семья этим занимается практически круглый год. Как потеплеет, начинаем работать в теплицах. С цветами хлопот много, они заботу любят. Но и отдают сторицей. Некоторые так цветут, что продавать жалко.

Украсят город

Петуния популярна не только у садоводов - ее активно высаживают на клумбах и газонах Перми. Сейчас жителей краевого центра радуют многолетники - тюльпаны и нарциссы. Они будут цвести до лета, потом придет очередь однолетних растений.

В нынешнем году в Перми высадят 20 видов цветов. Это бархатцы, сальвия, цинерария, агератум, бегония, бальзамин Уоллера, виола, однолетние георгины, декоративная капуста, амарант, настурция, ипомея и традесканция с хлорофитумом. Но больше всего будет петунии - по расчетам муниципальных садоводов, около трехсот тысяч кустиков. Всего же на улицах города появится более 800 тысяч самых разных цветов.

- Клумбы с однолетниками украсят практически все улицы, - говорит Илюса Збруева, главный садовник Перми. - Мы уже приступаем к высадке растений. Ко Дню города все цветники в краевом центре будут оформлены. Татьяна Останина: Цветы покупают чаще, чем рассаду овощей. Это же красиво, и душа отдыхает, когда смотришь на них.