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29.05.2019 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

История без переигрывания

Попытка американцев отчеканить новую историю Второй мировой войны вновь пала под правдой исторических фото
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 115(7873)
Новость ведущих информационных агентств о том, что американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны юбилейную монету с союзниками, многих удивила тем, что на ней нет символики Советского Союза.
Фото: Николай Фиников Маршал Конев, по поручению советского правительства, вручает генералу Бредли высшую воинскую награду – орден Суворова первой степени Фото: Николай Фиников
Маршал Конев, по поручению советского правительства, вручает генералу Бредли высшую воинскую награду – орден Суворова первой степени Фото: Николай Фиников

Историческая "фальшивка"

Но одни лишь раздраженно отмахнулись от очередной фальшивки: "Знаем, кто вынес на своих плечах эту победу!" А вот сын известного фронтового фотокорреспондента Николая Финикова, прошедшего с действующей армией всю войну, Лев Николаевич Фиников (сегодня сам уже убеленный сединами ветеран), не отмахнулся и принес в редакцию "РГ" фронтовой конверт отца.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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В нем он бережно хранит фотографии встречи советского командования с американскими союзниками, которая состоялась 17 мая 1945 года в курортном городке Западной Германии Бадвильдунгене.

Ее ключевыми фигурами были командующий 1-м Украинским фронтом маршал Советского Союза И.В. Конев и командующий 12-й армейской группой США генерал Омар Бредли. Когда мы разложили на столе все снимки - получилась целая историческая галерея. Вот кадр, где они рядом проходят вдоль почетного караула, вот - улыбаются в камеру рядом с солдатами, а здесь - живо общаются на торжественном обеде. А кроме них на старых фотографиях, снятых Николаем Финиковым на трофейную лейку, запечатлена военная техника союзников, счастливые лица советских и американских солдат и, конечно, собратья по "цеху" - фронтовые корреспонденты, с которыми Николай Фиников прошел всю войну и встретил победу в Берлине. Это Борис Полевой и Михаил Ошурков.

Ордена союзников

А этот снимок, где маршал Конев, по поручению советского правительства, вручает генералу Бредли высшую воинскую награду - орден Суворова первой степени, стал иллюстрацией к центровому материалу Бориса Полевого в "Правде", который главная газета СССР опубликовала 21 мая 1945 года.

"Десятки советских и американских фоторепортеров и кинооператоров снимали эту сцену. В огромном зале курортного дворца состоялся обед. Генерал Бредли провозглашает тост за великого маршала победившей Красной Армии - Сталина. Этот тост советские и американские офицеры встречают с огромным энтузиазмом. Затем провозглашается тост за великого президента Рузвельта и его преемника Трумэна.

Маршал Конев говорит:

- Великая победа, одержанная союзными армиями в этой войне, служит залогом прочной и нерушимой дружбы наших народов и их сотрудничества в мирное время", - сообщает "Правда".

Пожелтевшую от времени газетную полосу Лев Николаевич бережно хранит в том же отцовском конверте, вместе с программой советско-американской встречи и даже картой передвижения советской и американской делегаций от аэропорта до города.

- Заметьте, что за несколько дней до этой встречи, в конце апреля 1945 года, состоялась другая встреча - в ставке Конева, где Бредли, от имени правительства США, вручил советскому маршалу высший американский военный орден. Это было вскоре после встречи Красной Армии с американцами на Эльбе, - поясняет Лев Николаевич, показывая свои семейные реликвии.

Лица войны на победных кадрах

Да нет, конечно, не только семейные... Этими снимками, которые отец добывал на полях сражений, а потом и на мирных стройках, он охотно делится с музеями, историческими блогерами.

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- Вот в Самаре на площади Героев 21 Армии уже третий год работает выставка, где представлены работы отца, сделанные им на фронте. Кстати, именно с этой армией, которая формировалась из жителей Куйбышевской области и соседних регионов, фотокорреспондент Николай Фиников прошел войну с 1941 по 1944 годы, - рассказывает собеседник и тут же добавляет: - Интерес некоторых товарищей на Западе переписать историю войны понятен, ведь живых участников тех событий остается все меньше. Но факты вещь упрямая, особенно фотофакты. И СССР, как видно и по этим кадрам, был не просто союзником, а главным участником битвы с фашизмом. Американцы и англичане присоединились к нам, когда уже тенденции мирового сражения были предопределены. Снимки отца и про это тоже, а про войну он почти не рассказывал.

Да и видели сыновья отца не часто, все время на съемках. Зато твердо знали, что одна из двух семейных комнат в коммунальной квартире занята под фотолабораторию, и вход туда строго воспрещен. Поэтому в памяти остались только факты, без всяких "неположенных" солдатам эмоций, и девять боевых наград.

Человек в кадре истории

Николай Фиников - единственный фотокорреспондент из Куйбышева (ныне - Самара), прошедший всю Великую Отечественную войну. Участвовал в битве за Сталинград, в Курской битве, в сражении под Прохоровкой, прошел Орел, Белгород, Харьков, Прибалтику. В 1944 году был переведен в главную газету Советского Союза - "Правду". Совершая поездки по разным фронтам, встречался с такими известными писателями и журналистами, как Борис Полевой, Константин Симонов, Алексей Сурков.

- Театр военных действий был очень насыщенный. Однажды за ночь ему выпало побывать в столицах сразу двух европейских государств - в Берлине и Праге, - рассказывает Лев Николаевич. Это случилось в День Победы. Утром 9 мая корреспондентов "Правды" Бориса Полевого и Николая Финикова на самолете перебросили в Прагу, где войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию последнего крупного очага сопротивления фашистов.

Вторую мировую Николай Фиников закончил в Пхеньяне и в Порт-Артуре. С 1950 года началась мирная страница его неугомонной жизни. Он стал фотокорреспондентом на строительстве крупнейшего по тем временам гидроузла на Волге - Куйбышевской ГЭС, работал для Телеграфного агентства Советского Союза.

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