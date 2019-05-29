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29.05.2019 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре суд признал экстремистской группу "Алля-Аят"

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Самарский областной суд признал экстремистской религиозную группу "Алля-Аят"и запретил ее деятельность. Иск подавала прокуратура региона, пояснили "РГ" в надзорном ведомстве.

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Как выяснили в прокуратуре, группа "Алля-Аят" с 2017 года собирала в Самаре некие семинары, для чего снимались конференц-залы в гостиницах города. Во время таких встреч людям обещали лечение без лекарств. Объясняли при этом, что восстановление организма от недугов возможно якобы с помощью употребления специального чая и долгого нахождения под солнцем.

При этом, как выяснили сотрудники прокуратуры, во время семинаров члены группы распространяли экстремистские материалы, в том числе журналы "Звезда Селенной". Это издание еще в 2012 году суд признал экстремистским, а минюст включил в список запрещенных к распространению.

Несколько раз по инициативе прокуратуры суды в Самаре штрафовали предполагаемого руководителя группы "Алля-Аят" Наталью Шайкину, но организация продолжала распространять экстремистские журналы. Поэтому надзорный орган обратился в суд с иском о полном запрете деятельности группы.

Под запрет также попали схожие названия этой организации, так как в переводе с казахского возможны варианты.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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