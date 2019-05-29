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29.05.2019 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области арестовали 15-летнего подростка, который во вторник пытался устроить поджог школы и Вольске и ударил топором по голове ученицу пятого класса.

Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось

Как сообщает областное управление СК, по ходатайству следственного органа вольскому школьнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее задержанному было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

- Следствие выступило с ходатайством о взятии несовершеннолетнего под стражу, поскольку своими действиями в дальнейшем он мог угрожать жизни и здоровью других людей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили корреспонденту "РГ" сотрудники правоохранительных органов, после карантина в изоляторе временного содержания (ИВС), школьника должны перевести в следственный изолятор (СИЗО), где имеются специальные камеры, в которых содержатся несовершеннолетние, подозреваемые в совершении преступлений.

Кроме того в пресс-службе следственного ведомства сообщили, что расследованием данного преступления будет заниматься отдел по особо важным делам областного управления СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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