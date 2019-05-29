В Саратовской области арестовали подростка, напавшего на школу

В Саратовской области арестовали 15-летнего подростка, который во вторник пытался устроить поджог школы и Вольске и ударил топором по голове ученицу пятого класса.

Как сообщает областное управление СК, по ходатайству следственного органа вольскому школьнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее задержанному было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

- Следствие выступило с ходатайством о взятии несовершеннолетнего под стражу, поскольку своими действиями в дальнейшем он мог угрожать жизни и здоровью других людей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили корреспонденту "РГ" сотрудники правоохранительных органов, после карантина в изоляторе временного содержания (ИВС), школьника должны перевести в следственный изолятор (СИЗО), где имеются специальные камеры, в которых содержатся несовершеннолетние, подозреваемые в совершении преступлений.

Кроме того в пресс-службе следственного ведомства сообщили, что расследованием данного преступления будет заниматься отдел по особо важным делам областного управления СК.