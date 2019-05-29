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29.05.2019 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Соликамске при взрыве на магниевом заводе пострадал рабочий

Текст: Константин Бахарев (Пермский край)

В Пермском крае следствие начал проверку инцидента на Соликамском магниевом заводе (СМЗ). В результате ЧП пострадал рабочий, сообщили в краевом СК.

В Таганроге загорелся кожевенный завод

Во время ремонта в цехе №9 СМЗ произошло возгорание. По данным предприятия, оно произошло на участке сепарации при выполнении печевым рабочим технологических действий. Работник СМЗ получил ожоги. Его состояние оценивается как удовлетворительное, здоровью причинен легкий вред.

Для выяснения причин несчастного случая на заводе создана комиссия. Следственный комитет проводит доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край РГ-Видео
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