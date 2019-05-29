В Соликамске при взрыве на магниевом заводе пострадал рабочий

В Пермском крае следствие начал проверку инцидента на Соликамском магниевом заводе (СМЗ). В результате ЧП пострадал рабочий, сообщили в краевом СК.

Во время ремонта в цехе №9 СМЗ произошло возгорание. По данным предприятия, оно произошло на участке сепарации при выполнении печевым рабочим технологических действий. Работник СМЗ получил ожоги. Его состояние оценивается как удовлетворительное, здоровью причинен легкий вред.

Для выяснения причин несчастного случая на заводе создана комиссия. Следственный комитет проводит доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.