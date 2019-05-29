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29.05.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане медкарточки пациентов выбросили на свалку

Текст: Олег Корякин

Сотрудники Минэкологии РТ обнаружили несанкционированную свалку возле села Нижняя Мактама Альметьевского района. Помимо обычного строительного мусора там были и медицинские карточки.

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По оценкам специалистов, площадь захламления составила 24 квадратных метра.

Скорее всего, отходы вывезли из лечебно-профилактического учреждения Альметьевска после капитального ремонта корпусов.

Сейчас ведется административное расследование по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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