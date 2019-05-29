В Татарстане медкарточки пациентов выбросили на свалку

Сотрудники Минэкологии РТ обнаружили несанкционированную свалку возле села Нижняя Мактама Альметьевского района. Помимо обычного строительного мусора там были и медицинские карточки.

По оценкам специалистов, площадь захламления составила 24 квадратных метра.

Скорее всего, отходы вывезли из лечебно-профилактического учреждения Альметьевска после капитального ремонта корпусов.

Сейчас ведется административное расследование по статье "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами".