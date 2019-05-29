В Татарстане шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП

В Набережных Челнах в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали шесть человек. Все они обратились за медицинской помощью, но, к счастью, серьезных травм никто не получил.

Сама авария произошла в 08.45 на перекрестке проспектов Мира и Автозаводского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу в Минздраве РТ.

По предварительным данным татарстанского МВД, водитель Volkswagen Tiguan, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в "Газель Next". Автобус после удара упал набок.