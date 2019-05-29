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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

13 - счастливое число

Фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык" познакомил зрителей с нетрадиционной классикой
Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 115(7873)
Завтра в Уфе на торжественной церемонии закрытия VII Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык" назовут победителей в основных номинациях "Лучшая женская роль имени народной артистки СССР Г.А. Мубаряковой", "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссер", "Лучший спектакль". Они получат в подарок главный приз фестиваля - стилизованную юрту, символ родного дома, единого для всех тюркских народов. Возможно, что знаменитый режиссер Рафкат Исрафилов, выбранный пожизненным президентом фестиваля, вручит кому-то и свой приз.
Независимый театр dOM показал, каким может быть новый жанр. Фото: Пресс-служба Башдрамтеатра Независимый театр dOM показал, каким может быть новый жанр. Фото: Пресс-служба Башдрамтеатра
Независимый театр dOM показал, каким может быть новый жанр. Фото: Пресс-служба Башдрамтеатра
Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирске открылся международный фестиваль театров кукол

Восемь фестивальных дней выдались напряженными. Свои "свежие" спектакли показали в Уфе 13 творческих коллективов из Татарстана, Азербайджана, Крыма, Гагаузии, Кыргызстана, Тывы, Хакассии, Узбекистана, Турции, Казахстана, Алтая и, конечно, Башкортостана.

Спектакли шли ежедневно на трех площадках - Башкирского драматического театра им. М. Гафури, Национального молодежного театра им. М. Карима и Уфимского татарского театра "Нур".

Скучать не приходилось: как в калейдоскопе драмы сменялись комедиями, саундрамы - музыкальными легендами. В основном в афишу фестиваля вошла классика - Шекспир, Гоголь, Хемингуэй, Назим Хикмет.

Фото: Пресс-служба Мариинского театра
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Конкурсную программу открыли "тяжеловесы". Сначала свой "золотомасочный" спектакль "Зулейха открывает глаза", собирающий аншлаги, показал Башкирский драмтеатр имени Мажита Гафури, затем его сменил Татарский государственный театр имени Галиаскара Камала с драмой "И это жизнь?..", которая в этом году претендовала на премию "Золотая маска" в шести номинациях.

В нынешнем "Туганлыке" участвовали еще два башкирских театра: Стерлитамакский башдрамтеатр со спектаклем "Таганок" по повести Мустая Карима и вне конкурса - Салаватский башдрамтеатр с постановкой "Беруши" о проблеме утраты национального языка.

Для тюркоязычных театров важно заявить о себе миру, найти свое место в современном театральном пространстве

Как отметила программный директор "Туганлыка" Айсылу Сагитова, прежде чем сделать выбор, она посмотрела более 40 спектаклей и отметила особенность, присущую всем тюркоязычным театрам - они тяготеют к классике. Современной драматургии мало, возможно, потому, что режиссеры боятся за нее браться или не могут найти способ, как ее представить в лучшем виде. Классика в этом смысле надежнее, к тому же она дает простор для эксперимента. Например, комедия "Женитьба" Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра вобрала в себя сцены, отсылающие и к другим произведениям Н. В. Гоголя, а густой замес на мистике и вовсе заставил забыть о том, что речь идет о неудавшихся матримониальных планах надворного советника Подколесина. Это вызвало двоякую реакцию: недоумение искушенных театралов и восторг тех, кто, возможно, пришел в театр в первый раз. При этом, конечно, неплохо бы знать оригинальную пьесу, чтобы не принимать все увиденное на сцене за чистую монету.

Некоторые спектакли вообще определялись импровизацией, что, впрочем, оправдано жанром. В иммерсивном спектакле  "Лимбо" Независимого театра dOM из Азербайджана, где и артисты, и публика стояли на одной сцене, действие  развивалось в зависимости от того, какой была реакция и участие зрителей, которые оказались внутри ситуации, на которой построен сюжет. Он - о беженцах, потерявших дом, людях на чемоданах. Кстати, артисты и постановщики отметили, что уфимцы очень отзывчивы и охотно идут на прямой контакт.

Каждый спектакль обсуждал экспертный совет, возглавляемый народным артистом России, главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии, профессором ГИТИС Борисом Морозовым.

Фото: Минкультуры Республики Дагестан
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- Обычно говорят: "Мы будем судить беспристрастно". Нет, мы будем судить пристрастно, со своей любовью к театру, но взыскательно, по-доброму и внимательно, - подчеркнул он еще на открытии фестиваля.

Для него, как и для многих деятелей культуры старой закалки, театр - это встреча людей. Одни находятся в зале, другие выходят на сцену, чтобы поговорить о чем-то очень важном. Искусство театра не в том, что происходит на сцене, а в "вольтовой дуге", которая возникает между публикой и актерами, когда у зрителей возникает чувство сопереживания истории, которую они видят на сцене, ощущение того, что ты не одинок в этом мире.

По мнению Бориса Морозова, "Туганлык" интересен своей  спецификой. С одной стороны, тюркоязычные театры отличает сохранение самобытности и народных традиций, с другой, - "свое" прочтение современной драматургии и классики.

Для самих театров участие в "Туганлыке" означает не только возможность показать свои новые постановки и услышать мнение коллег, но и обсудить общие проблемы, пообщаться, почувствовать духовное родство. Этому в немалой степени способствовали  лекции, творческие встречи, лаборатории, научно-практическая конференция "Диалог культур и тюркоязычный театр", дискуссионный клуб и, разумеется, театральный йыйын (сабантуй).

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- Нередко наш фестиваль воспринимают как этнический, как возможность продемонстрировать национальные костюмы, обычаи, традиции, рассказать о своей истории. Не хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Как сказал Белинский, народность не определяется сарафаном. Для тюркоязычных театров важно заявить о себе миру, найти свое место в современном театральном пространстве, сохраняя при этом свой язык, свою культуру. Вопрос, как это сделать, мы и обсуждали в эти дни, - отметила Айсылу Сагитова.

В тему

Фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык" был организован в 1991 году по предложению Рафката Исрафилова, для того чтобы театры разных республик и стран тюркоязычного мира, не имеющие возможности систематически обмениваться творческим опытом, могли встречаться, ощущать себя частью единого театрального пространства и оценивать собственную значимость в ряду "братьев по искусству".

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