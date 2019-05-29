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29.05.2019 11:50
Проект: В регионах

Юбилейный пассажир

Байкальская пригородная пассажирская компания наградила пассажира, купившего 5-тысячный билет на пригородный поезд через мобильное приложение.
Текст: Дмитрий Лапин
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 115(7873)
Юбилейный проездной документ купила студентка 1-го курса Иркутского гидрометеорологического техникума Анастасия Лобкова. Представители Байкальской пригородной пассажирской компании поздравили девушку прямо во время поездки - вручили ей цветы и сертификат в магазин цифровой и бытовой техники на символичную сумму 5000 рублей.
Фото: Байкальская пригородная пассажирская компания Фото: Байкальская пригородная пассажирская компания
Фото: Байкальская пригородная пассажирская компания

Анастасия рассказала, что ежедневно добирается на электричке со станции Гончарово до Академической, к месту учебы. Это позволяет избежать пробок. А для экономии времени билеты она приобретает через приложение.

Возможность покупки билетов на пригородные поезда через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" у жителей Иркутской области и Республики Бурятия появилась в январе 2019 года. Как отмечают представители АО "Байкальская ППК", с каждым месяцем количество таких проездных документов растет.

Распечатывать бумажный билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить электронную версию непосредственно на устройстве, которая будет доступна для просмотра даже при отсутствии интернета. Пассажиру необходимо предъявить документ на экране смартфона. Приложение доступно круглосуточно, поэтому в удобное время, без комиссии можно купить билет онлайн.

 

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