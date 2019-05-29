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29.05.2019 13:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Сергей Левченко получил благодарность от военных

Командование Главного центра предупреждения о ракетном нападении выразило благодарность Губернатору Иркутской области Сергею Левченко и региональному министерству лесного комплекса за помощь в защите стратегического объекта в городе Усолье-Сибирское-7 от лесного пожара.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, что 7 и 8 мая этого года сотрудники регионального министерства лесного комплекса помогали военным при тушении природных пожаров вокруг Центра предупреждения о ракетном нападении в районе города Усолье-Сибирское-7. Условия были - огонь быстро распространялся из-за ветреной погоды, поэтому пожары поглощал лес с скоростью 3-4 километра в час. Иркутские лесники в те дни спасали от огня одновременно 21 населенный пункт, проделывая в лесу по 7-8 минерализированных полос, чтобы не дать пламени распространятся.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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- Всего в эти дни на тушении пожаров, действовавших в южных районах области, было задействовано около тысячи человек и больше трехсот единиц техники, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Благодарность Главного центра предупреждения о ракетном нападении -  это, прежде всего, оценка тем людям, которые тушили лесной пожар, не спав несколько суток.

Саму благодарность Сергею Шеверде в Москве торжественно вручил генерал-лейтенант Анатолий Соколов, бывший командующий 3-й отдельной армией предупреждения о ракетном нападении, член Иркутского землячества "Байкал". На протяжении восьми лет он служил на территории Иркутской области, в той самой войсковой части ПРН, дислоцированной в районе Усолье-Сибирское.

- Пожар остановили в нескольких сотнях метров от стратегического объекта. Если бы не самоотверженная работа военнослужащих и министерства лесного комплекса региона, пострадал бы объект, который важен для обеспечения обороноспособности нашего государства,- подчеркнул Анатолий Соколов.

 

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной сибири"

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