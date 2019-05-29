Российское здравоохранение, по мнению экспертов, вышло на новый уровень: речь идет и о новых технологиях в медицине, и о качестве обслуживания пациентов, и об организации труда медиков. Как новая реальность влияет на сестринское образование, рассказала директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина.

О новых видах помощи

Светлана Домахина: Современные тренды в сестринском образовании обусловлены факторами внешней среды, и главный из них - это прорывное развитие системы здравоохранения. Это понятие включает в себя не только широкое применение высоких технологий, но и актуальность первичного звена медицинской помощи, где возникают новые стандарты обслуживания пациентов и организации труда специалистов. При бережливом производстве в медучреждении важна не только организация пространства, но и организация труда медицинской сестры и врача.

Еще один внешний фактор, влияющий на образование, - это интенсивное развитие сравнительно новых для России видов помощи, таких как гериатрическая (помощь пожилым, от 75 лет и старше) и паллиативная (улучшение качества жизни безнадежно больных). Сегодня на стыке социальной и медицинской сфер формируются технологии долгосрочного ухода за пожилыми людьми - там применяются совершенно новые для нашей медицины подходы. Что же касается паллиативной медицины, то это тоже отдельная сфера медицинского труда со своей спецификой. Понятие болевого синдром и того, как с ним бороться; шкалы, по которым медсестры и врачи определяют степень тяжести паллиативного пациента, - это то, чему сегодня нужно учить и врачей, и средний медицинский персонал.

На рельсы прорывного развития встала и педиатрия, куда медработники со средним профессиональным образованием пока идут неохотно. Это результат того, что во время общего обучения среднего медперсонала вопросам педиатрии не всегда уделялось много внимания - мы были ориентированы на взрослого пациента. Уже после окончания колледжа выпускники получали специальность "сестринское дело в педиатрии" и шли в эту сферу. Сейчас это изменится: номенклатура специальностей будет трансформирована, а в базовом образовании усилится педиатрический компонент.

О нацпроектах и межведомственном взаимодействии

Светлана Домахина: На подготовку среднего медицинского персонала влияет и реализация национальных проектов - "Здравоохранение", "Образование", "Демография". "Здравоохранение" говорит нам, чему учить, "Образование" - как учить, с помощью каких технологий. А "Демография" дает понять, какие виды медпомощи будут наиболее востребованы: растет продолжительность жизни россиян - значит, необходимо развивать технологию долгосрочного ухода, повышается рождаемость - необходимо усилить педиатрическую службу, и так далее.

Медицинский колледж - учреждение, которое работает на стыке образования, здравоохранения и социального обслуживания, поэтому еще одно условие, которое определяет наше развитие, - это межведомственное взаимодействие. Например, мы понимаем, что сегодня нужен медицинский работник, который будет трудиться в социальных учреждениях, обеспечивать долгосрочный уход на дому и оказывать паллиативную помощь. Каким должен быть этот специалист? Это соцработник с навыками медсестры или все-таки медсестра, изучившая теорию социальной работы? У нас такого образовательного стандарта нет, но мы понимаем, что ждать, когда он появится, мы не можем. Мы должны готовить таких специалистов уже сейчас. И межведомственное взаимодействие - это поиск точек соприкосновения, чтобы сформировать квалификацию работника, который будет востребован обществом.

О спектре возможностей

Светлана Домахина: В целом же при всем многообразии видов помощи сегодня есть спрос на медицинскую сестру, которая со студенческой скамьи, без дополнительного обучения, сможет работать и в поликлинике, и в педиатрическом стационаре, и во взрослом, и в гериатрическом, и в паллиативном, и на дому. То есть это медицинская сестра - универсал.

Чтобы обладать широким спектром возможностей, она должна очень много знать и очень многое уметь делать руками. Это определяет такой современный тренд в сестринском образовании как симуляционная подготовка, отработка навыков в условиях, приближенных к стационару.

Еще один образовательный тренд - первичная профессиональная аккредитация, технология независимой оценки подготовки выпускника к профессиональной деятельности. Это один из самых масштабных проектов в среднем медицинском образовании, который реализуется с прошлого года. Ни одного выпускника колледжа сегодня не допустят к работе без прохождения процедуры аккредитации. На ее первом этапе каждый специалист должен продемонстрировать навыки оказания неотложной помощи, на втором - выполнить определенную симуляционную технологию по чек-листу в точном соответствии со стандартом.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Создание и внедрение профессиональных стандартов - еще один тренд и в здравоохранении, и в медицинском образовании. В стандартах четко отражены трудовые функции: чем должна заниматься медицинская сестра, как строить свою работу, какие навыки иметь. Примечательно, что одним из навыков медицинских сестер, впервые в нашей стране, стало наличие клинического мышления. Сейчас медсестра - не просто помощник врача, на нее возлагается еще одна компетенция: она должна принимать решения в соответствии с ситуацией, в которой находится. Ранее, если медсестра заметила у пациента, которому она сделала инъекцию, признаки развития анафилактического шока, она звала врача. А сейчас должна действовать самостоятельно. Следовательно, во-первых, ей надо дать знания более широко (что такое анафилактический шок, какой он бывает и что делать, если он развивается так или иначе), а во-вторых, научить их применять. И это совершенно меняет взгляд преподавателя на то, чему нужно обучать студентов.

Другой пример - онкологический скрининг. Фельдшер, акушерка или медицинская сестра, если она работает на ФАПе, должны по внешним признакам, по ответам в анкете заподозрить, что этот человек не такой, как другие, что у него есть что-то нестандартное, непонятное, выходящее за рамки нормального скрининга. Увидеть это и по специальной логистической схеме направить пациента на дообследование. Мало того, еще и убедить его это сделать и проконтролировать результат.

О востребованности

Светлана Домахина: Роль сестринского персонала, безусловно, выросла - за счет высокой ответственности за результат своей работы, уточнения необходимых квалификаций, которые должны быть у конкретного работника на конкретном рабочем месте. Например, палатная медицинская сестра сегодня объединяет функции палатной, процедурной медсестры и медсестры в перевязочной. Она не просто раздает градусники, она - хозяйка в отделении и постоянно в работе. Интенсивность ее труда возрастает, как и уровень ответственности. Конечно, увеличивается и зарплата.

Кстати, заработная плата для наших выпускников не является определяющим фактором при выборе места работы (собственно, это общемировая тенденция - ведь специалистов с медицинским образованием мало, их везде не хватает). Главное - это ощущение востребованности, результативности своего труда. Мы уже пятый год ведем реестр наших выпускников, охватывая не меньше 85 процентов. И если они переходят с места на место, интересуемся причинами. Чаще всего они ищут место работы поближе к дому, на втором месте среди причин перехода - возможность профессионального роста и профессионального признания.

О цифровой грамотности

Светлана Домахина: С 2021 года каждый медик со средним профессиональным образованием должен в обязательном порядке включаться в онлайн-систему непрерывного медицинского образования (НМО). Предполагается, что каждая медсестра будет работать в личном кабинете на сайте НМО - повышать квалификацию, выбирая нужную ей из представленных там программ.

То есть все медработники должны знать, что такое логин, пароль, личный кабинет, электронная почта. А это, как выяснилось, понимают не все медицинские сестры, особенно в сельской местности. У нас проходила аттестацию 58-летняя акушерка из села в Венгеровском районе, ей было нужно выполнить тест на компьютере, и она говорила - я даже на кнопки нажимать боюсь.

В связи с этим у нас есть предложение: наши студенты-волонтеры могли бы помочь медсестрам, которые работают в больницах, открыть личный кабинет на сайте НМО. Так же как сейчас людей учат пользоваться цифровым телевидением, то же самое сделать с сестрами для НМО - не просто сочинить инструкцию, чтобы они сидели и изучали ее, а чтобы волонтеры пришли, подключили, объяснили, на какие кнопки нажимать. И если медсестра в следующий раз, когда надо зайти в личный кабинет, снова не справится, она будет иметь право позвонить и попросить о помощи, и ей снова ее окажут.

Срочно требуется фельдшер

В Новосибирске подготовят персонал для ФАПов. В медицинском колледже со следующего года появится симуляционная модель фельдшерско-акушерского пункта. Студентов научат обустраивать это пространство буквально "с крыльца". Кроме того, изменится организация производственной практики: будущим фельдшерам, медсестрам и акушеркам устроят близкое знакомство с реальными ФАПами, которые открываются в селах области.

На правах рекламы