По словам мэра, в Иркутске будет продолжена масштабная работа по благоустройству. В этом году обустроят 18 общественных пространств и порядка 230 дворов. Решение по каждому объекту принималось с учетом мнения иркутян.

- Голосования за общественные пространства мы проводили во всех округах города, - говорит Дмитрий Бердников. - В общей сложности в них приняли участие более 230 тысяч человек - 35 процентов от числа всех жителей областного центра. Всего за время реализации проекта в Иркутске благоустроено 27 общественных пространств и 421 дворовая территория. Среди самых масштабных и ярких проектов: историко-мемориальный комплекс "Иерусалимская гора" и острова Конный и Юность. Много интересных идей реализовано и в округах.

В 2019 году финансирование проекта "Комфортная городская среда" выросло на 16 процентов и составило 650 миллионов рублей, при этом в 1,5 ра-за увеличились поступления из федерального бюджета. Это связано с вступлением приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в состав национального проекта "Жилье и городская среда". По словам мэра, это позволит сделать Иркутск именно таким, каким его хотят видеть горожане.

- Пару лет назад все хотели обустраивать дворы и строить спортивные площадки. Год назад тренд изменился: теперь людям нужны уютные скверы, беседки, где можно уединиться с книгой. Есть запрос на фонтаны, на зеленые насаждения... Мы готовы воплощать любые идеи, все возможности у нас для этого есть, - резюмирует мэр.

А еще Иркутск - один из немногих городов России, где к работам по проектированию общественных пространств привлечены молодые архитекторы.

- Мы считаем этот опыт очень удачным, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Ребята мыслят смело и нестандартно, тонко чувствуют потребности горожан и намного мобильнее в решениях, нежели их титулованные коллеги.

Заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Елена Федорова отметила, что в Иркутске продолжается работа в рамках проекта "Умный город".

- Комфорт и безопасность - взаимосвязанные понятия. Планомерно мы внедряем современные цифровые технологии. В этом году будет установлена автоматизированная система управления "Горсвет" для регулировки времени включения и выключения уличного освещения. АСУ позволяет точечно отключать светильники в любое время, в том числе в ночное, что экономит до 30 процентов электро-энергии ночью, а вечером - создает особую уютную атмосферу.

Кроме того, все обустроенные общественные пространства планируется оснастить системами видеонаблюдения. В мэрии надеются, что таким образом Иркутску удастся победить вандализм - к сожалению, эта проблема сегодня стоит довольно остро.

- Если мы не будем должным образом следить за тем, что уже приведено в порядок, нам никаких денег не хватит - ни своих, ни федеральных, - констатировал Дмитрий Бердников. - И будет правильно, если тот, кто что-то сломал или испортил, понесет за это ответственность.

Мэр также отметил, что уровень бытовой культуры иркутян растет.

- Помните, несколько лет назад у нас люди мусор бросали где попало? Сегодня ситуация изменилась. Там, где есть урны, чисто. И ломать перестанут. Чем больше горожан будет вовлечено в процесс благо-устройства, тем комфортнее и уютнее станет Иркутск.