На Алтае сельчанин убил младенца из-за ссоры с сожительницей

Следственные органы Алтайского края устанавливают обстоятельства гибели 11-месячного мальчика в одном из сел Крутихинского района. Обвинение в убийстве младенца уже предъявлено сожителю матери погибшего ребенка.

- В ходе предварительного расследования следствию удалось установить, что 31-летний житель Крутихинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей взял ее 11-месячного сына и унес из дома, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Мужчина нанес ребенку множественные удары по голове, от полученных травм малыш скончался.

Обвиняемый взят под стражу. Следователи продолжают работать на месте преступления, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и собрать доказательную базу.