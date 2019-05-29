Новосибирские ученые научились "взрывать" раковые клетки

Ученые НГУ представили доклад о первых результатах лечения онкозаболеваний с помощью технология бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Как рассказали в пресс-службе вуза, специалисты видят большие перспективы этого метода для борьбы с раком мозга, молочной железы, меланомой, аденокарциномой толстой кишки.

- В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с большим выделением энергии в клетке, что приводит к гибели последней, - поясняет заведующий лабораторией БНЗТ Физического факультета НГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев. - На нашем источнике нам удалось пока вылечить только мышей с привитой глиобластомой человека, что оказалось реально сложнее, чем вылечить человека, поскольку приходилось облучать мышь всю, а бор накопился не только в опухоли.

Таким образом ученые подтвердили эффективность БНЗТ для лечения разных типов злокачественных опухолей человека. При этом ключевым моментом в развитии метода должна стать возможность лечить те виды онкологии, что устойчивы к химиотерапии и другим видам облучения.

Пока что основной проблемой, которую предстоит решить специалистам, остается вопрос адресной доставки бора-10 в структуру именно злокачественной опухоли. Ведь если элемент попадет в здоровые ткани, облучение нейтронами нанесет им вред.

- В лаборатории медико-биологических проблем БНЗТ НГУ в качестве агента направленной доставки бора-10 в опухоль используются липосомы, - отмечает заведующий лабораторий Владимир Каныгин. - В исследованиях изучены механизмы проникновения липосом в опухолевые и нормальные клетки человека, показаны преимущества использования липосом в качестве носителей бора для БНЗТ.

Коллектив новосибирских специалистов, занимающихся развитием БНЗТ для лечения рака, не так давно получил грант на четыре года, который может быть продлен в случае достижения успешных результатов. Основная цель проекта на данном этапе - к 2022 году подготовить ускорительный источник нейронов для терапии и в случае получения разрешения провести БНЗТ на этой установке.