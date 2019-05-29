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Проект: В регионах

О законных и уполномоченных представителях

Российская газета - Неделя - Сибирь № 115(7873)
В отношениях, регулируемых законодательством по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, получатель услуги может участвовать лично либо через своего законного или уполномоченного представителя.

Если гражданин не может самостоятельно представлять свои интересы в инстанциях и государственных структурах, то он должен назначить законного представителя, который и будет заниматься данными вопросами.

Законный представитель - лицо, которое в силу закона (без доверенности) выступает в защиту прав и законных интересов других граждан, которые либо недееспособны или ограниченно дееспособны, либо в силу своего возраста или физического состояния не могут лично осуществлять свои права и обязанности.

К недееспособным лицам относятся и несовершеннолетние граждане. Их законные представители - родители.

Если у ребенка нет родителей, то его права будут представлять и защищать бабушка с дедушкой, а при их отсутствии - приемная семья или опекуны. Если у несовершеннолетнего никого из родных нет, то он остается на попечении государства, и именно оно является его законным представителем.

Представляются документы, которые подтверждают законное представительство: для родителя несовершеннолетнего ребенка - свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя; для опекуна или попечителя - акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, паспорт опекуна или попечителя.

Уполномоченным представителем физического лица может быть другое физическое лицо, наделенное этим лицом соответствующими полномочиями. Основанием представительства является доверенность. Доверенность уполномоченному представителю физического лица на представление его интересов должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность представляет собой сделку, носящую юридический характер. В ней указываются права, обязанности и полномочия представителя на осуществление определенных действий, а также круг инстанций, в которых она будет действовать.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: доверенности военнослужащих и лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части; доверенности военнослужащих и членов их семей, которые удостоверены командиром (начальником) части, соединения, учреждения или заведения; доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность может быть бессрочной. Этот момент должен быть в ней прописан. Если данная запись в документе отсутствует, то срок ее действия составляет 1 (один) год с момента подписания.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

 

На правах рекламы

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