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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском ликвидировали палаточный лагерь нелегалов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские при поддержке бойцов ОМОН областного управления Росгвардии ликвидировали палаточный лагерь нелегальных мигрантов. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержаны 72 гражданина стран ближнего зарубежья.

Фото: Анна Скудаева
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Нелегалы разбили лагерь в лесу, неподалеку от железнодорожной станции Сады города Обь. Проверяя информацию о незаконном поселении, стражи порядка действительно обнаружили десятки самодельных палаток и их обитателей.

На каждого задержанного полицейские составили административные протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином режима правил въезда в РФ и об осуществлении иностранцем незаконной трудовой деятельности. Всех мигрантов проверили на возможную причастность к совершенным преступлениям.

Сейчас решается вопрос о выдворении задержанных и запрете им въезда в Россию сроком на пять лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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