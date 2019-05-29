Под Новосибирском ликвидировали палаточный лагерь нелегалов

Новосибирские полицейские при поддержке бойцов ОМОН областного управления Росгвардии ликвидировали палаточный лагерь нелегальных мигрантов. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержаны 72 гражданина стран ближнего зарубежья.

Нелегалы разбили лагерь в лесу, неподалеку от железнодорожной станции Сады города Обь. Проверяя информацию о незаконном поселении, стражи порядка действительно обнаружили десятки самодельных палаток и их обитателей.

На каждого задержанного полицейские составили административные протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином режима правил въезда в РФ и об осуществлении иностранцем незаконной трудовой деятельности. Всех мигрантов проверили на возможную причастность к совершенным преступлениям.

Сейчас решается вопрос о выдворении задержанных и запрете им въезда в Россию сроком на пять лет.