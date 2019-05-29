Принца в омском балете заменил белорусский солист

Премьера балета "Золушка" в Омском музыкальном театре едва не сорвалась из-за травмы главного персонажа. И состоялась только благодаря Юрию Ковалеву. Ведущий солист Большого театра Беларуси бросил все, чтобы выручить сибиряков. А региональная премьера стала международной.

Времени на раскачку у Юрия Ковалева не было. Менять состав омичам пришлось буквально накануне премьеры. На одной из последних репетиций исполнитель главной роли Принца Андрей Матвиенко серьезно травмировал ногу, и врачи строго-настрого запретили ему выходить на сцену. Руководство театра схватилось за голову.

Выход из патовой ситуации нашла балетмейстер-постановщик спектакля На­дежда Калинина, которая предложила пригласить на главную мужскую партию ведущего солиста Академического Большого театра оперы и балета Беларуси Юрия Ковалева. И, пока коллеги сомневались, позвонила в Минск.

- Готовлюсь к ответственному спектаклю. Вдруг звонок от Калининой: "сломался" артист, не может танцевать, выручай! До премьеры - два дня, - рассказал СОЮЗу Юрий Ковалев.

Принять непростое решение заслуженному артисту Беларуси помогло то, что он был хорошо знаком с На­деждой Калининой по совместной работе над проектами Европейского турне Францконцерта, а также над постановкой "Ида" в Челябинском театре оперы и балета. Так что творческий процесс Ковалеву был хорошо знаком. Последним аргументом стало то, что "играть ему ничего не надо, так как он и есть самый настоящий Принц".

Тем не менее испытание, которое предстояло пройти Юрию, было не для слабонервных. Другой город, климат, новая труппа, цейтнот. Да еще и балет в авторской постановке. Но он все-таки решился на эксперимент.

- Работали мы едва ли не круглосуточно. Даже во сне мозг думал о хореографии и репетировал, - вспоминает Юрий. - Конечно, мне все помогали. В том числе и травмированный Андрей Матвиенко, который проявил себя как талантливый педагог-репетитор. Повезло, что партию Золушки исполнила Екатерина Жигалова, в паре с которой мы уже танцевали балеты "Онегин" и "Русский Гамлет" в Санкт-Петербургском театре Бориса Эйфмана.

Так что с партнершей у меня было полное взаимопонимание.

Так или иначе, но премьера состоялась. Зрители устроили овацию и вызывали артистов на поклон пять раз.

- Я благодарю Бога, что это произошло. Спасибо Юрию, который буквально спас "Золушку", - поделилась с СОЮЗом балетмейстер-постановщик спектакля Надежда Калинина. - Он танцевал с каким-то особым удовольствием, поймал кураж, добавил герою иронии и обаяния. Сделал все так, как я и мечтала.

Принц в омской "Золушке" - это 60-я роль Ковалева.







