"Российская газета - Неделя" продолжает нашу самую позитивную рубрику: мы предлагаем читателям сказать спасибо тем, кто им помог, поддержал, чему-то научил или просто удивил, заставив по-новому взглянуть на ситуацию. Давайте делиться не только проблемами, но и лучшими чувствами!

Сегодня участником нашей "антистрессовой" рубрики стала Галина Миллер из Куйбышева Новосибирской области. Она больше сорока лет проработала на почте вместе с лучшей подругой - Натальей Поповой. И благодарна ей за то, что она есть: потому что Наталья Ивановна из тех, кто всегда придет на помощь. "Мы с ней вместе и в горе, и в радости", - говорит Галина.

- Помню, сын нашей сотрудницы Людмилы Павловой в армии попал в беду. Служил он далеко, Людмила металась по всему поселку - искала, у кого бы денег занять, чтобы туда поехать. Кто помог? Наталья. Денег дала, сказала - езжай к сыну в больницу, оставайся там, сколько нужно, и ни о чем здесь не беспокойся. Вот и я так всю жизнь: что случись, ей сразу звоню, потому что - кому еще? Душевный она человек, безотказный, и за это ей огромное спасибо.

Как рассказала Галина Миллер, Наталья Попова много лет работала начальником Куйбышевского и Северного почтамта, сейчас на пенсии, но ее помнят все, даже коллеги из Новосибирска - звонят, поздравляют со всеми праздниками.

- Наталья сейчас осталась одна, родственники далеко, но мы все окружили ее заботой, - говорит Галина. - Огород вместе сажаем, сейчас вот картошку с ней посадили - не пропадем!

P. S.

Сказать спасибо можно, позвонив по телефону: 8-903-935-65-07. Ждем звонков!