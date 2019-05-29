Новости

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии 08:00
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет 07:57
Аналитики спрогнозировали рост вложений в биржевые валютные ПИФы 07:48
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку 07:39
В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета 07:26
Среда станет самым жарким днем недели в Москве 06:50
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала" 06:46
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО 06:23
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб 05:55
Учителя Новой Зеландии отказались работать за копейки 05:25
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список 05:14
Трамп назвал Японию великой страной 04:52
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой 04:31
Наводнения на юге Китая унесли жизни семи человек 04:21
В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом 04:10
Номера в отелях Мадрида резко подорожали из-за финала Лиги чемпионов 04:04
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35 03:45
Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф 03:24
В Японии четыре человека погибли из-за аномальной жары 03:04
Экс-супруга главы Amazon отдаст 19 миллиардов бедным 02:50
В США 130 человек пострадали из-за торнадо 02:33
Ливия передала Египту организатора крупных терактов 02:15
Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны 01:48
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза 01:18
Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
"Российская газета - Неделя" продолжает нашу самую позитивную рубрику: мы предлагаем читателям сказать спасибо тем, кто им помог, поддержал, чему-то научил или просто удивил, заставив по-новому взглянуть на ситуацию. Давайте делиться не только проблемами, но и лучшими чувствами!
"РГ" предложила сибирякам рассказать о тех, кому они благодарны

Сегодня участником нашей "антистрессовой" рубрики стала Галина Миллер из Куйбышева Новосибирской области. Она больше сорока лет проработала на почте вместе с лучшей подругой - Натальей Поповой. И благодарна ей за то, что она есть: потому что Наталья Ивановна из тех, кто всегда придет на помощь. "Мы с ней вместе и в горе, и в радости", - говорит Галина.

- Помню, сын нашей сотрудницы Людмилы Павловой в армии попал в беду. Служил он далеко, Людмила металась по всему поселку - искала, у кого бы денег занять, чтобы туда поехать. Кто помог? Наталья. Денег дала, сказала - езжай к сыну в больницу, оставайся там, сколько нужно, и ни о чем здесь не беспокойся. Вот и я так всю жизнь: что случись, ей сразу звоню, потому что - кому еще? Душевный она человек, безотказный, и за это ей огромное спасибо.

Как рассказала Галина Миллер, Наталья Попова много лет работала начальником Куйбышевского и Северного почтамта, сейчас на пенсии, но ее помнят все, даже коллеги из Новосибирска - звонят, поздравляют со всеми праздниками.

- Наталья сейчас осталась одна, родственники далеко, но мы все окружили ее заботой, - говорит Галина. - Огород вместе сажаем, сейчас вот картошку с ней посадили - не пропадем!

P. S.

Сказать спасибо можно, позвонив по телефону: 8-903-935-65-07. Ждем звонков!

Общество Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"
Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу