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29.05.2019 07:10
Проект: В регионах

Картинка будет четкой

Сибирские регионы переходят на "цифру"
Текст: Наталья Граф, Никита Зайков, Татьяна Кузнецова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 115(7873)
Сразу несколько регионов Западной Сибири с 3 июня перейдет на цифровое телевещание. Все ли к этому готово, выясняли корреспонденты "РГ".
В Томске в честь перехода на "цифру" запустили в небо 22 воздушных змея с названием региона, логотипами телеканалов и символом цифрового телевидения - бабочкой. Фото: Арсений Лойша В Томске в честь перехода на "цифру" запустили в небо 22 воздушных змея с названием региона, логотипами телеканалов и символом цифрового телевидения - бабочкой. Фото: Арсений Лойша
В Томске в честь перехода на "цифру" запустили в небо 22 воздушных змея с названием региона, логотипами телеканалов и символом цифрового телевидения - бабочкой. Фото: Арсений Лойша
Фото: Наталья Коротченко
Почему "цифра" никогда не заменит азбуку Морзе

Новосибирская область готовилась к переходу на "цифру" почти десять лет. Как рассказал "РГ" директор филиала государственной компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) "Сибирский региональный центр" Александр Отцецкий, за это время на территории региона было создано 59 специальных объектов связи. Из них 31 построили, как говорится, с нуля, а остальные - реконструировав уже имеющиеся точки. При этом 609 устаревших передатчиков по всей области будут отключены и демонтированы.

- В итоге, - отметил руководитель филиала РТРС, - удалось подключить к цифровому вещанию территории, на которых проживает 98,5 процентов жителей. Оставшиеся полтора процента - это жители удаленных, труднодоступных сел, однако это не значит, что они потеряют сигнал. Достигнута договоренность с операторами спутникового телевидения о том, что туда бесплатно будет поставляться спутниковый сигнал.

В Омской области на региональную горячую линию поступило уже более одиннадцати тысяч обращений жителей региона. У многих из них устаревшие модели телевизоров, которые требуют подключения специальной приставки. Компенсации на ее приобретение в регионе уже получили 1 900 семей-льготников на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Среди них - многодетные, инвалиды, а также неработающие одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет. Настраивать телевизоры на прием эфирного телевизионного сигнала селянам помогают волонтеры.

Впрочем, цифровое телевидение охватит не всю Омскую область. Без "цифры" в регионе останется 22 населенных пункта, которые находятся вне зоны приема сигнала. Их жителям полагаются компенсации за приобретение спутниковых антенн - четыре тысячи рублей.

В Алтайском крае, чтобы перевести на "цифру" всех жителей региона, почти половина которых проживает в сельской местности, за последние семь лет построили 200 передающих станций. В результате сигнал цифрового ТВ стал доступен для 97,7 процента населения. Но в 248 отдаленных селах и поселках возникли сложности с передачей наземного сигнала.

- Там проживает почти 53 тысячи человек, - пояснил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. - Чтобы обеспечить им бесплатный просмотр двадцати общероссийских каналов, мы заключили соглашения с тремя операторами спутникового телевидения.

Жители этих сел смогут приобрести спутниковое оборудование и смотреть программы двух мультиплексов без абонентской платы. Малообеспеченным компенсируют затраты на спутниковые тарелки - до 4 500 рублей. Малоимущие жители других городов и районов края также могут получить компенсацию на приобретение приставки для цифрового ТВ - до 1 000 рублей. На эти цели в региональном бюджете предусмотрели 7,6 миллиона рублей.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Томская область
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