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29.05.2019 10:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые выйдут на поиски магнитных аномалий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сибирские ученые решили возобновить один из научных проектов советского времени - систему измерения земного магнетизма.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: EPA
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Работу ведут сотрудники магнитной обсерватории "Новосибирск", входящей в состав лаборатории солнечно-земной физики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (Москва).

Как говорится в сообщении пресс-службы института, в начале 70-х годов прошлого века новосибирские геофизики вместе с московскими коллегами разработали так называемый вековой ход - изменения в величинах элементов земного магнетизма. Он представляет собой сеть пунктов.

- Пункт векового хода выглядит следующим образом: в спокойном месте вдали от жилья, линий электропередач или железной дороги выбирается место, где будут производиться измерения. В эту точку вкапывается немагнитный столб. Замеры магнитного поля делают на определенной высоте, место закрепляется с точностью до нескольких сантиметров, - рассказал старший научный сотрудник лаборатории ИНГГ СО РАН Николай Семаков.

По его словам, подобные пункты были размещены каждые 60 километров на всей протяженности маршрута от Новосибирска до Ташкента (2500 км).

Фото: iStock
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Ученые считают важным еще раз пройти по этому маршруту и сделать измерения в тех же точках, что и почти 50 лет назад. Это позволит оценить, как изменилось магнитное поле Земли, и выявить точки с магнитными аномалиями. Например, они могут возникать из-за движения плюмов (горячий мантийный поток), подготовки землетрясений или перестройки токовых систем в недрах планеты, а также в местах создания искусственных водоемов.

По данным лаборатории, на юге Западной Сибири по-настоящему сильные магнитные бури регистрируются не часто. К примеру, вспышка на Солнце, которая была зафиксирована 15 мая 2019 года, практически не отразилась на магнитном поле - среднесуточный К-индекс не превышал 1,5, что соответствует очень слабому колебанию. В среднем за год происходит до 30 мировых магнитных бурь.

Справка "РГ"

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда в окрестности Земли попадают потоки солнечного ветра и вступают во взаимодействие с магнитосферой нашей планеты. В новейшей истории сильнейшая магнитная буря происходила с 29 по 31 октября 2003 года. В это время в районе обсерватории "Резольют-Бей" на Канадском Арктическом архипелаге стрелка компаса отклонялась в течение суток почти на сто градусов. Для сравнения, в обсерватории "Новосибирск" в то же время - всего на 2,5 градуса.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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