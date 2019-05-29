Сотрудничество промышленности, науки и бизнеса в построении цифровой экономики - одно из основных направлений в работе мэрии Новосибирска. Это особо подчеркнул мэр Анатолий Локоть, выступая на дискуссионной площадке "Наука. Промышленность. Предпринимательство", которая состоялась в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий.

Старт серии дискуссионных площадок, цель которых - вовлечь общественность в обсуждение общегородских проблем и получить обратную связь, был дан в апреле этого года на форуме "Городские приоритеты: пятилетка развития". Как заявил Анатолий Локоть, до 2025 года городская власть намерена сделать акцент на семи стратегических направлениях, включающих такие сферы как: комфортный город, транспортная доступность, социальная сфера, спорт, культура и история, знания, наука, промышленность, экономика, инвестиционный климат.

Уже сегодня Новосибирск по праву называют "умным". Это признано на федеральном уровне - столица Сибири вошла в число пилотных муниципалитетов, в которых стартует реализация федерального проекта "Умный город". В течение пяти лет начиная с 2020 года Новосибирску на эти цели будет выделено 5,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда - частные инвестиции.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что первым шагом станет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению горожан в управление городскими процессами.

Отметим, что у горожан популярен муниципальный портал "Мой Новосибирск", на котором представлена информация о текущей ситуации в городе. Благодаря ресурсу любой житель города может сообщить о проблеме, которая его беспокоит, и отследить ее выполнение. Кроме того, в Новосибирске реализуется ряд проектов: "Умная остановка", "Умная школа", "Умное ЖКХ", интеллектуальная система управления транспортными потоками, цифровая модель территории Центрального округа. В Новосибирске - одном из первых в России - внедрены системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. И, что важно, бизнес охотно заходит в этот сектор.

Обустройство "умных остановок" находится на личном контроле мэра. Первая остановка общественного транспорта с "интеллектуальной" начинкой появилась в ноябре 2017 года возле филармонии. Сейчас таких четыре, а к чемпионату мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, "умными" остановками будут оборудованы основные магистрали города.

Но для динамичного внедрения разработок новосибирских инноваторов должны быть созданы условия. На это Анатолий Локоть обратил особое внимание.

- Мы должны поддерживать то, что разрабатывается именно здесь, в Новосибирске, и увязать все в единое цифровое пространство, - отметил мэр.

Комментарии

Фото: Татьяна Кравченко

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Новосибирск лишен сырьевых ресурсов, но у нас есть иные преимущества - научно-образовательный комплекс, серьезный задел в виде разработок, которые могут составить платформу для создания цифровой экономики и единого городского цифрового пространства. Над этим работает целый ряд предприятий и вузов. Наша задача - распространить новые технологии на весь город. Но создавать цифровую модель только за счет бюджетных средств невозможно. В процесс активно должны быть вовлечены бизнес-структуры.

Вячеслав Селиверстов, заведующий центром стратегического анализа и планирования ИЭиОПП СО РАН:

- У Новосибирска большие перспективы создания цифрового пространства. И мы видим, что оно достаточно эффективно развивается. Каждый из нас пользуется разработкой новосибирской компании "2ГИС" - и не только здесь, но и во многих других странах. И таких примеров немало. Стать лидерами в построении цифровой экономики нам позволяют географическое расположение, мощные научные школы, которые выросли в Академгородке, наличие наукоемких компаний. Приоритетными для нас становятся такие направления как телемедицина, искусственный интеллект, телекоммуникации. При этом очень важно взаимодействие науки, бизнеса и промышленности.