Лето, пожалуй, самая хлопотная в финансовом плане пора для пап и мам. Последний звонок, выпускные, поступление в вуз, семейные поездки во время отпуска - денежные расходы родителей на ребенка растут как снежный ком, опустошая кошелек и заставляя планировать свои траты, как говорится, до копеечки. Как обеспечить все задуманное и ни в чем себя не ограничивать без ущерба для бюджета? Для этого нужно обратиться к опыту и профессионализму АО "Страховая компания "Колымская", которое вот уже более 25 лет занимает в регионе лидирующие позиции в области страхования жизни.

- В наше непростое время цены растут быстрее зарплаты. Что же делать, если в семье ребенок? Через какое-то время ему придется определяться с выбором профессии, потребуются средства на поступление в институт. Но если у семьи трудно с финансами сейчас, где они возьмут деньги через несколько лет? Сама собой проблема не уйдет, а решать такие вопросы с помощью кредитов тяжело. Конечно, банки тоже предлагают услуги по вкладам, но там, чтобы получить более-менее ощутимую процентную прибыль, нужно изначально располагать крупной суммой денег, а многие ли семьи могут похвастать значительными накоплениями? Страхование - иное дело. Став участником наших программ, средства можно откладывать понемногу, небольшими взносами, необременительными для семейного бюджета. В итоге у вас на руках окажется хороший капитал - основа будущего ваших детей, - поясняет вице-президент АО "Страховая компания "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.

К примеру, программа "Дети+" даст возможность подарить сыну или дочери к школе, к выпускному, к совершеннолетию, поступлению в вуз, к свадьбе или другому значимому событию солидную сумму и одновременно с этим позволит застраховать своего ребенка от несчастного случая. Ведь дети любознательны, активно изучают мир, не ведая опасности. И если с ребенком произойдет несчастье, что будет в результате? Расходы на госпитализацию и лечение, возможно - вынужденный длительный отпуск одного из родителей по уходу за ребенком. Все это - серьезный удар по бюджету молодой семьи. Понимая это, в страховой компании "Колымская" разработали специальную программу " Забота о детях+", которая защищает одно-временно и взрослого, и ребенка. Эта программа дает возможность накопить денежные средства и не беспокоиться о будущем вашего ребенка, даже если с вами случится несчастье, ведь при постоянной потере трудоспособности или, не дай бог, смерти в результате несчастного случая - ответственность по оплате возьмет на себя "Колымская".

Такой защитный механизм очень важен: приобретая полис накопительного страхования жизни "Забота о детях+", родители могут быть уверены, что свой вклад в благополучие своего ребенка они уже сделали с первого взноса.

Так как договор страхования детей, как правило, заключают на долгий срок (как минимум 5-7 лет), в целях защиты накоплений от инфляции страховая компания "Колымская" предлагает дополнительную опцию "Индексация страховой суммы и страховых взносов", которая проводится ежегодно на величину индекса потребительских цен, установленную службой государственной статистики.

Заключив договор страхования ребенка в СК "Колымская", семья имеет прекрасную возможность создать целевые накопления, свой собственный "детский фонд". Причем сделать это легко и удобно как в офисах компании, так и через интернет. Например, на официальном сайте страховой компании "Колымская" можно оплатить полис, отправить заявление на выплату по страховому случаю, оставить заявку или пригласить страхового агента, если возник вопрос или желание разобраться в программах страхования.

- В нынешнее сложное время людям, как никогда раньше, хочется обрести уверенность в завтрашнем дне и быть спокойным за судьбу своих детей. Страховые программы компании "Колымская" в полной мере помогают этого достичь. Наконец, нельзя забывать и о немаловажном бонусе: по договорам страхования для работающих родителей предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13 процентов от уплаченных взносов за год. Десятки тысяч клиентов более двух десятилетий доверяют нам, и мы это доверие оправдываем тем, что каждый день открыто, профессионально выполняем свою работу,- говорит Елена Свижак.

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