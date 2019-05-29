В Томской области жители отдаленных сел могут получить медицинскую помощь от врачей высокой квалификации, совершающих благотворительный рейс на борту плавучей поликлиники.

Теплоход, на борту которого разместились медики и необходимое им оборудование, совершит плавание по Оби и ее притокам в границах Александровского, Каргасокского, Парабельского и Молчановского районов Томской области. Всего на борту девятнадцать специалистов, среди которых терапевт, маммолог, эндокринолог, хирург, кардиолог, онколог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр и врачи ультразвуковой диагностики.

На борту судна - самые опытные специалисты медучреждений областного центра. Например, врач-онколог Иван Игнатович из Томского областного онкодиспансера отправился в плавание уже в шестой раз.

- В Новом Васюгане я уже выявлял у пациентов рак кожи и молочной железы. Экстренно отправлял людей в Томск на дальнейшее обследование, давал рекомендации, - вспоминает Иван Игнатович. - Прием на местах мы ведем в фельдшерско-акушерских пунктах, школах или сельских администрациях. Во время стоянок на борту работает переносная лаборатория, в ней делают общий анализ крови и биохимию. В плавании у нас есть свободное время. Как его проводим? Сидим в интернете, если ловит мобильная связь, играем в настольные игры, смотрим телевизор.

Теплоход "Русь", на борту которого разместилась плавучая поликлиника, пришел в Томск из Новосибирска.

- Маршрут у нас сложный, - отмечает капитан судна Петр Секша. - Ходим по реке Тым, сейчас она не обслуживается, поэтому ведем теплоход, можно сказать по интуиции, делаем на карте пометки об опасных местах, мелях. Пару лет назад мы даже попали в шторм, гроза разразилась невероятная, вообще ничего не было видно. На борту из команды нас пять человек, но этого, честно говоря, мало. В прежние годы было пятнадцать человек команды. Но ничего, справимся.

За первые две недели врачи посетили восемь населенных пунктов Молчановского и Каргасокского районов и обследовали 895 человек.

Как сообщил главврач "Плавучей поликлиники" Максим Сушкин, большинство обращений к докторам связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Встречаются и экстренные пациенты.

- Жительница поселка Вертикос с подозрением на аппендицит санавиацией была доставлена в Каргасокскую районную больницу, где ее прооперировали, - сообщил Максим Сушкин. - Сейчас восемнадцатилетняя девушка уже выписана из стационара.

Жители северных поселков заранее готовятся к визиту медиков, некоторые приходят уже не в первый раз.

- Это очень удобно, - радуется жительница села Тевриз Каргасокского района Татьяна Покровских. - У меня уже несколько лет проблемы со зрением, я получила консультацию и новый рецепт на очки.

В плавании врачи проведут полтора месяца. Вернутся домой медики в конце июня.