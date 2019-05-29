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29.05.2019 03:03
Проект: В регионах

Беспрецедентные инвестиции

В Барнауле на обновление инфраструктуры направят миллиарды рублей
Текст: Яна Иконникова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 115(7873)
В столице Алтайского края стартовала кампания по подготовке объектов тепло- и водоснабжения к новому отопительному сезону. Только в ремонт тепловых сетей в Барнауле в этом году направят почти полтора миллиарда рублей.
На улице Антона Петрова старые чугунные трубы водопровода меняют на новые - полиэтиленовые. Фото: Пресс-центр администрации Барнаула На улице Антона Петрова старые чугунные трубы водопровода меняют на новые - полиэтиленовые. Фото: Пресс-центр администрации Барнаула
На улице Антона Петрова старые чугунные трубы водопровода меняют на новые - полиэтиленовые. Фото: Пресс-центр администрации Барнаула

- Из-за высокого износа теплосетей у нас отмечен ежегодный рост аварийных ситуаций, - пояснил глава города Барнаула Сергей Дугин. - По-этому было принято решение - увеличить финансирование ремонтных работ. Администрация города в 2019 году направит на эти цели в два раза больше средств - около 200 миллионов рублей. Барнаульская теплосетевая компания инвестирует в ремонт тепловых сетей 1,2 миллиарда рублей. Это беспрецедентные объемы финансирования, которые еще никогда не направлялись на развитие сетевого хозяйства города.

С середины мая энергетики ведут гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3, а в середине июня приступят к работам на контуре ТЭЦ-2. По словам директора АО "БТСК" Александра Гросса, всего в этом году планируется отремонтировать и переложить около тридцати километров теплосетей.

Так, на пересечении улиц Энтузиастов и Попова, где в минувший отопительный сезон произошло серьезное повреждение сети, специалисты проводят капитальный ремонт участка. Здесь полностью заменят 180 метров магистральной тепловой трубы, которая пролежала в земле больше сорока лет и давно выработала свой ресурс. Перекладка изношенных сетей также ведется на пересечении улиц Попова и Северной Власихинской, Папанинцев и Ядринцева, на участках улиц Георгия Исакова и Шукшина.

В этом году Сибирская генерирующая компании приступила к реализации долгосрочного инвестиционного проекта по модернизации теплового комплекса краевой столицы.

- В рамках концессионного соглашения с администрацией города и с учетом перехода Барнаула в единую ценовую зону в обновление системы теплоснабжения в ближайшие десять лет будет инвестировано порядка 7,8 миллиарда руб-лей, из них 5,4 миллиарда - в перекладку тепловых сетей. Это позволит заменить более 130 километров трубопроводов, - подчеркнул директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Масштабные ремонтные работы предстоит провести и на сетях водоснабжения. Компания "Росводоканал Барнаул" уже приступила к строительству водовода диаметром 600 миллиметров по улице Антона Петрова. Он заменит старый трубопровод, прослуживший полвека.

- Пропускной способности прежнего водовода диаметром 400 миллиметров уже давно было недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности построенных здесь микрорайонов. А реализация этого проекта позволит обеспечить надежное и качественное водоснабжение жителей сразу нескольких кварталов в районе улиц Антона Петрова и Попова, - отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

Чтобы увеличить объемы ремонтных работ и повысить надежность сетей водоснабжения, барнаульский водоканал в этом году существенно - на 100 миллионов рублей - увеличил свою инвестиционную программу. Ведь только на строительство нового водовода на улице Антона Петрова потребуется 86 миллионов дополнительных средств. В предстоящие десять лет предприятие планирует также наращивать объем инвестиций в модернизацию водопроводных сетей. В концессионном соглашении с администрацией Барнаула, которое сейчас находится в стадии подписания, предусмотрено более 3,4 миллиарда рублей на эти цели.

- Если в предыдущие годы в городе меняли всего семь-восемь километров водопроводных сетей за ремонтный сезон, то в этом году планируется отремонтировать и обновить около одиннадцати километров. Это шаг вперед в обновлении инженерной инфраструктуры. Думаю, что в ближайшие несколько лет мы должны максимально привести в порядок изношенные сети, чтобы создать комфортные условия для проживания горожан, - подчеркнул глава Барнаула Сергей Дугин.

Справка

В Барнауле 85 процентов жилого фонда подключено к централизованным системам отопления и 77 процентов - к центральному горячему водоснабжению. Общая протяженность инженерных сетей в Барнауле составляет 9,3 тысячи километров.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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