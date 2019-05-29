В Барнауле приведут в порядок три десятка дорог

В Барнауле продолжается масштабное обновление улично-дорожной сети. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в столице Алтайского края в этом году предстоит отремонтировать 31 дорогу и построить две новые магистрали. Работы уже ведутся на шестнадцати участках.

- Конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций проведены на весь комплекс работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транс-порту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев. - Сегодня работы идут почти на половине запланированных объектов.

Впервые в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированы строительство и реконструкция дорожных объектов. Ранее бюджетные средства можно было направлять только на ремонт покрытия. Так, в частности, будет проведена реконструкция участка улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Здесь построят вторую полосу движения, что значительно разгрузит данный участок. Новую дорогу проложат также на участке улицы Солнечная Поляна - от Жасминной до Энтузиастов. Она соединит Павловский тракт с проспектом Космонавтов, разгрузив близлежащие улицы, которыми сегодня пользуются автомобилисты для объезда этого участка. К строительству новых объектов дорожники приступят уже в июне.

Напомним, что масштабное обновление улично-дорожной сети в Барнауле началось в 2017 году, когда город в составе Барнаульской агломерации был включен в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги". Основная задача проекта состояла в том, чтобы за два года работы привести в нормативное состояние не менее половины всей дорожной сети, а к 2025 году - до 85 процентов, и сократить в два раза число мест концентрации ДТП. Причем в выборе дорог, требующих ремонта, активно участвуют горожане. С учетом их мнения Общественная палата Барнаула формирует карту дорожного ремонта.

- Жители Барнаула дали высокую оценку реализации этого проекта, - отметил глава города Сергей Дугин. - Благодаря ему и при поддержке правительства Алтайского края в последние два года проведен самый масштабный ремонт. В результате доля автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию, выросла до 57,6 процента, количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в городе сократилось в два раза - с шестидесяти до тридцати, а общее число ДТП уменьшилось на 5,6 процента.

За последние два года из бюджетов всех уровней в развитие дорожного хозяйства краевой столицы было направлено более 1,5 миллиарда рублей. На эти средства отремонтировали 77 улиц и один мост общей протяженностью более 130 километров. Установлено 36 объектов технических средств организации дорожного движения - дорожных знаков и пешеходных ограждений, восемнадцать новых светофоров, пятнадцать камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также обустроено пять объектов автономного освещения и пять островков безопасности. Все это позволило существенно повысить безопасность городских улиц.

С 2019 года федеральный проект трансформировался в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Цели остались те же - увеличить до 85 процентов долю городских дорог в нормативном состоянии и максимально снизить число дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации.

Справка



В 2019 году в ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле будет инвестирован почти миллиард рублей: 580 миллионов направят на эти цели из федерального бюджета, 286 миллионов рублей - из краевого бюджета, более 95 миллионов - из городского.