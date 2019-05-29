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29.05.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Горно-Алтайске мать до смерти избила ребенка

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

Жительницу Горно-Алтайска обвинили в избиении собственного ребенка, который позже скончался от травм. Следственные органы Республики Алтай выясняют все обстоятельства происшествия.

На Алтае сельчанин убил младенца из-за ссоры с сожительницей

- Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, повлекшем по неосторожности его смерть, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Алтай Юлия Конохович. - В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном управлении корреспонденту "РГ" пояснили, что предстоит выяснить, действительно ли мать не хотела гибели ребенка, или у нее был умысел на его убийство.
        

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск
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