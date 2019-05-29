В Красноярском крае разграбили древний курган

В Красноярском крае "черные археологи" повредили захоронение бронзового века. Об этом рассказали сотрудники Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова.

По их словам, археологический памятник расположен в Минусинской котловине, в окрестностях села Быстрая. Он представляет собой небольшие грунтовые курганы и относится к Карасукской культуре (II-I тысячелетия до н.э.). Кто-то совсем недавно раскопал захоронение - по словам ученых, в этих местах бывает немало охотников за древними кладами.

Курганы у Быстрой не были обследованы специалистами, и ученые пока не знают, насколько ценные артефакты были похищены.