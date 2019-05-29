Новости

МЧС передало экстренное предупреждение о жаре в Москве 11:08
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете 11:07
Летом в 12 московских парках откроются читальни 11:00
Путин пообщался с Лукашенко в Казахстане 11:00
Водитель избежал большого штрафа благодаря "Святому Духу" 11:00
В Самаре суд признал экстремистской группу "Алля-Аят" 10:56
Си Цзиньпин примет участие в работе ПМЭФ-2019 10:50
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача 10:47
Совфед прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева 10:45
В Иркутской области под колесами автобуса погиб ребенок 10:42
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС 10:40
Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске 10:34
Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже 10:25
В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе 10:24
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада 10:22
Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось 10:20
В Красноярском крае разграбили древний курган 10:08
Выгорание на работе официально признано болезнью 10:07
Хабаровчанка пойдет под суд за смерть дочери от непотушенной сигареты 10:04
Как устроен новый завод кабин КамАЗа 10:03
Упавшего в коллектор в Хабаровске ребенка поместили в реанимацию 09:52
Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу 09:48
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста 09:45
Курц заявил о желании вновь стать канцлером Австрии 09:44
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1" 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае разграбили древний курган

Текст: Лапин Дмитрий (Красноярск)

В Красноярском крае "черные археологи" повредили захоронение бронзового века. Об этом рассказали сотрудники Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова.

Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН
Сибирские археологи обнаружили в древнем кургане шамана в "очках"

По их словам, археологический памятник расположен в Минусинской котловине, в окрестностях села Быстрая. Он представляет собой небольшие грунтовые курганы и относится к Карасукской культуре (II-I тысячелетия до н.э.). Кто-то совсем недавно раскопал захоронение - по словам ученых, в этих местах бывает немало охотников за древними кладами.

Курганы у Быстрой не были обследованы специалистами, и ученые пока не знают, насколько ценные артефакты были похищены.

Происшествия Преступления Криминал Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"