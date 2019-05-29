Красочным шествием в центре Новосибирска открылся первый Международный фестиваль театров кукол "Перекресток".

Как сообщил инициатор фестиваля - директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых, "приехали все, кого позвали". Всего - шестнадцать коллективов из России, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции, Болгарии.

- Театр кукол сегодня поднимает философские, глубокие нравственные темы. Это самый эффектный способ донести мысль до зрителя. За ним будущее, - заявил председатель жюри фестиваля "Перекресток", режиссер Виктор Шрайман.

Открылся театральный праздник в воскресенье шествием с участием артистов, кукол и зрителей по улице Ленина. Колонну сопровождал Новосибирский духовой оркестр. Несмотря на холодную ветреную погоду, участники фестиваля то и дело говорили о том, как их тепло встретили на сибирской земле. Для многих зарубежных гостей это первый приезд в Россию.

В программе фестиваля - спектакли для детской и взрослой аудитории разных форматов: теневого театра, в стиле рок-н-ролл, спектакль-трансформер, который играется для детей, а при трансформации - для взрослых. Сразу после шествия театр Karlsson Haus из Санкт-Петербурга представил свой спектакль "Вот Я. История ежика, ослика и медвежонка". Вечером взрослых ждала серьезная семейная история для взрослых "Похороните меня за плинтусом" Новосибирского театра кукол. Из Испании приехал "Код ошибки: 404", из Казани - классика репертуара "Ханума". В театральном марафоне также "Шоу французского театра кукол" и "Солнышко и снежные человечки" из Владикавказа, "Три рок-н-ролльных поросенка" из Эстонии, "Комната Герды" Санкт-Петербургского театра "Особняк" и мистические "Мертвые души" из Оренбурга.

Завершится "Перекресток" 1 июня, в День защиты детей, большой праздничной программой на набережной реки Оби в парке "Городское начало". По итогам конкурсной программы будут вручены награды.