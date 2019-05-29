В Новосибирске появится более 60 новых детских площадок

За два ближайших года в Новосибирске построят 63 детских площадки - проект "Территория детства" предусматривает финансирование в размере 80 миллионов рублей. В этом году город получит 35 площадок, причем какими они будут и где их разместят, выбирали сами жители.

- Инициатором появления этого проекта стал Совет депутатов Новосибирска, - отметил зампредседателя комиссии по городскому хозяйству городского парламента Игорь Титаренко. - Мы обсудили его с губернатором, с Законодательным собранием Новосибирской области и получили одобрение. Средства на реализацию проекта разделены на две равные части: сорок миллионов будет освоено в этом году, столько же - в следующем. Таким образом, условно каждый избирательный округ Новосибирска получит по два миллиона на установку детских игровых и спортивных комплексов.

Дворы и территории, где будут расположены площадки, выбирали с участием общественников, на первом месте - мнение жителей. Каждый городской депутат подал предложения по размещению площадок на рассмотрение специально сформированного Общественного совета. Этот орган работал совместно с четырьмя департаментами мэрии, и в результате были отобраны места для установки комплексов.

При этом жители получили возможность выбрать и размер, и набор оснащения площадок - предусмотрены большие, средние и малые комплексы нескольких видов. Также совместными усилиями из восьми компаний, прошедших конкурсную процедуру, отбирались и подрядчики.

В каждом избирательном округе будут установлены три малых площадки, две средних либо одна большая. Их стоимость - 670 тысяч рублей, 1,3 миллиона и два миллиона рублей, соответственно.

- Среди вариантов есть спортивные комплексы с огражденной площадкой для игры в футбол, баскетбол и волейбол, есть комплексы уличных тренажеров, а также детские игровые площадки с песочницами, качелями и так далее. Жители выбирают, какая площадка должна быть установлена на их территории, - уточнил Игорь Титаренко. - Если это придомовая территория, обязательно проводится голосование по типу площадки, если муниципальная - аукционные процедуры.

По оценкам Общественного совета, жители отдают предпочтение игровым детским городкам - в рамках проекта "Территория детства" появится 44 таких объекта. Кроме того, было выбрано десять комплексов с различными тренажерами, восемь площадок для спортивных игр и один крупный воркаут - проект площадью 200 квадратных метров.

Деньги на строительство площадок в этом году Новосибирску уже выделены, а администратором средств назначен департамент энергетики и ЖКХ мэрии. Подразумевается, что придомовым территориям через управляющие компании и ТСЖ будут выделяться субсидии. До октября половина проекта "Территория детства" должна быть реализована.

- Она необходима, ведь тех средств, которые есть у муниципалитета на благоустройство дворов, пока недостаточно, - считает Игорь Титаренко. - Это и подвигло депутатов поднять вопрос о выделении дополнительных денег на уровне региона. Да, в городе действует программа "Комфортная городская среда", но проект "Территория детства" нацелен охватить те дворы, которые не попадают в существующую программу.

Депутаты уверены, что благодаря большой работе по изучению общественного мнения на этапе подготовки новосибирцы получат именно то, что ожидают от специалистов по благоустройству.

Кстати

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска:

- К депутатам жители города часто обращаются с просьбами установить детские площадки во дворах многоквартирных домов. Много наказов также касается мест отдыха детей и подростков. В связи с большой востребованностью таких объектов и родилась идея проекта "Территория детства". Конечно, здесь акцент сделан на муниципальной территории - скверах, парках, где люди могут отдохнуть, погулять со своими детьми и получить удовольствие от занятий спортом. И, как правило, если ты устанавливаешь детскую площадку во дворе, то у жильцов соседних домов возникает вопрос: "почему не у нас?". Проект рассчитан на все возрастные категории. Например, когда ребенок только научился ходить, он может кататься с горки и играть в песочнице. Взрослым, у которых нет возможности ходить в спортзал, нужны уличные тренажеры, дающие возможность развиваться физически.