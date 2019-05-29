В Новосибирске прошел Сибирский транспортный форум

Развитие дорог регионального значения должно войти в перечень приоритетных задач дорожно-строительного комплекса Новосибирской области. Такое предложение высказали депутаты Законодательного собрания региона на пленарной дискуссии "Автомобильные перевозки. Законодательное регулирование", которая состоялась в новосибирском "Экспоцентре" в рамках VIII Международного Сибирского транспортного форума.

Участников форума ждала насыщенная деловая программа, включающая секции по вопросам развития воздушного, железнодорожного, водного, автомобильного пассажирского транспорта, а также специализированная выставка индустрии транспорта, складской логистики и инфраструктуры TransSiberia 2019.

Ключевыми темами обсуждения стали национальные проекты - в частности, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), проекты, связанные с подготовкой к крупным международным событиям, прежде всего к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года. Также участники обсудили перспективы строительства четвертого моста через реку Обь, Восточного обхода, развитие Юго-Западного транзита, Новосибирского авиационного узла.

Как отметил председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив, ни один крупный проект в области не реализуется без предварительного обсуждения на заседаниях комитетов и сессиях, а затем находится на контроле у депутатов. Для рассмотрения вопросов, связанных с дорожным строительством, при заксобрании создана рабочая группа, в которую входят депутаты, представители власти, руководители дорожно-строительных организаций, представители общественности.

- Сейчас на первый план выходит вопрос транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Федеральные трассы благодаря проекту БКД, который плавно перешел в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в последние годы заметно улучшились, чего не скажешь о региональных и муниципальных дорогах. Нас это очень беспокоит, - отметил Андрей Шимкив. - Для нашей области региональные дороги - это сохранение сельских районов, деревенского образа жизни, возможность развивать экономику в удаленных от центра региона населенных пунктах.

Свыше двадцати процентов от общего числа наказов избирателей касается дорог. С каждым годом нагрузка на региональную дорожную сеть растет. Как прозвучало на форуме, уровень автомобилизации в регионе достиг трехсот машин на тысячу населения, что соотносится с европейскими показателями. Это приводит к перегруженности основных транспортных магистралей. По информации спикера зак-собрания, в конце 2018 года в режиме перегрузки находилось около 181 километра автомобильных дорог регионального значения, что составляет 78,3 процента от их общей протяженности в пределах Новосибирской агломерации. Для снижения данного показателя необходимо проводить реконструкцию и строительство участков автомагистралей, а это требует дополнительного финансирования.

В этом году заксобрание утвердило поправки в госпрограмму "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". Теперь общий объем финансирования программы в 2019-2021 годах увеличен почти на 12,7 миллиарда руб-лей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 3,5 миллиарда рублей, областного - на 8,4 миллиарда, местных бюджетов - на 723 миллиона рублей.

Андрей Шимкив обратил внимание участников заседания еще на одну важную проблему: при строительстве новых объектов в автодорожном хозяйстве или ремонте старых подрядные организации применяют новейшие технологии. Соответственно, как считает спикер заксобрания, должен быть увеличен жизненный цикл объектов и повышена ответственность подрядчиков за произведенную работу.

- Необходимо законодательно ввести предквалификацию подрядных организаций. Это предотвратит допуск к дорожным работам недобросовестных подрядчиков. А то получается, что потом и спросить не с кого: качества нет, ответственности нет. Это проблема не только Новосибирской области, а всей страны в принципе, - заметил Андрей Шимкив.

Модератор дискуссионной площадки "Автомобильные перевозки" - председатель Общественного совета минтранса РФ, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин напомнил об изменениях в федеральном законодательстве, которые касаются передвижения большегрузов. У приглашенных участников дискуссии этот вопрос вызвал наибольший интерес. С одной стороны, повышаются требования к водителям и владельцам больше-грузов, с другой - по утверждению участников рынка, на трассах возникают проблемы с взвешиванием грузов, прохождением через весовой контроль. "Нас обложили со всех сторон", - пожаловались представители автопредприятий.

Заместитель спикера регионального парламента Валерий Ильенко выразил беспокойство, что в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" не вошло строительство и содержание мостовых сооружений. Исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства минтранса РФ Григорий Волков, принявший участие в пленарной дискуссии, сказал, что в стране в аварийном и предаварийном состоянии находится 2,6 тысячи мостов. И сейчас в федеральном минтрансе готовится программа по строительству и реконструкции мостов. Предварительно до 2020 года будет подготовлена проектно-сметная документация, а первыми будут реконструированы сооружения, находящиеся в самом критическом состоянии.

Спикер регионального парламента внес свои предложения, которые поспособствуют более эффективному достижению целей и показателей нацпроекта. Андрей Шимкив считает, что для снижения себестоимости ремонта и капремонта автомобильных дорог необходимо внести на федеральном уровне изменения и предусмотреть возможность разработки региональных стандартов для автодорог с низкой интенсивностью движения. Это снизит стоимость проводимых работ и позволит увеличить их объем.

- Рассуждая о масштабных государственных задачах, важно в первую очередь думать о том, как принятые законы отразятся на людях, на автомобилистах и пешеходах. Мы в свою очередь готовы рассматривать любую инициативу с мест. Выходить с предложениями в Госдуму РФ. Отложенные решения в дорожной отрасли ведут к социальной напряженности. Поэтому давайте совместно в рабочем режиме обсуждать и искать решения по актуальным проблемам, - резюмировал спикер Андрей Шимкив.

Цифра

12,7 миллиарда рублей - на такую сумму увеличено финансирование госпрограммы "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2019-2021 годах".

Комментарий

Валерий Ильенко, заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области:

- Новосибирская область, бесспорно, выполнит все задачи, поставленные перед ней на 2019 год нацпроектом БКАД. Сейчас работы ведутся с опережением графика. Одной из основных проблем дорожной отрасли региона остается глобальный недоремонт, на ликвидацию которого необходимо не менее 71 миллиарда рублей. Думаю, за один год привести в нормативное состояние муниципальные и региональные дороги невозможно, но есть все предпосылки сделать это в ближайшие четыре-пять лет. Также, согласно законодательству, с 1 июля текущего года нам предстоит внедрение онлайн-касс в пассажирском транспорте, лицензирование автопредприятий, создание комфортных условий для труда и отдыха водителей. Это большой пласт работы, который мы должны достойно выполнить.

Обсудили с коллегами

Свыше 2,5 тысячи человек посетили мероприятия Сибирского транспортного форума, в работе секций приняли участие председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания региона Федор Николаев, его заместитель Сергей Титков, а также депутаты Александр Кулинич, Денис Поволоцкий и Александр Барсуков.