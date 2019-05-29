В Новосибирской области открылось новое отделение ранней помощи детям

Новое отделение ранней помощи для детей создано на базе Дома ребенка №3 в Ленинском районе Новосибирска. Как подчеркнул глава региона Андрей Травников, осмотрев учреждение, проект реализован в рамках нацпроекта "Здравоохранение". По словам губернатора, благодаря этому уменьшатся сроки ожидания, будет обеспечена доступность медпомощи детям раннего возраста из отдаленных районов.

Медицинский центр разместился на двух этажах. Здесь есть кабинеты приема пациентов, лечебной физкультуры, физиолечения, дефектолога и логопеда, массажа и теплолечения, а также сенсорный кабинет и игровая комната.

Андрей Травников ранее лично встречался с родителями детей, у которых есть особенности в развитии.

- В регионе до сих пор есть сложности с тем, чтобы устроить ребенка в санатории для оздоровления или получить реабилитационные процедуры. Это требует дополнительного развития, но первые, быстрые решения уже принимаются, - сказал губернатор. - Мы видим, что здесь самые маленькие могут получить целый комплекс услуг.

В новом отделении можно стразу пройти осмотр и получить назначение. По данным пресс-службы регионального правительства, это четвертое в регионе отделение такого формата. В общей сложности в отделениях ранней помощи сегодня 74 койки дневного и круглосуточного стационара. В отделении лечение и реабилитацию будут проходить новорожденные дети и дети в возрасте до пяти лет.

В 2017 году раннюю помощь получили 1100 детей, в 2018-м - 1244 ребенка.

Справка

Всего с 2019 по 2024 годы в Новосибирской области на реализацию проектов по нацпроекту "Здравоохранение" планируется направить 35,2 миллиарда рублей из всех источников финансирования.