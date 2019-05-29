В Новосибирской области открылось новое отделение ранней помощи детям

Медицинский центр разместился на двух этажах. Здесь есть кабинеты приема пациентов, лечебной физкультуры, физиолечения, дефектолога и логопеда, массажа и теплолечения, а также сенсорный кабинет и игровая комната.
Андрей Травников ранее лично встречался с родителями детей, у которых есть особенности в развитии.
- В регионе до сих пор есть сложности с тем, чтобы устроить ребенка в санатории для оздоровления или получить реабилитационные процедуры. Это требует дополнительного развития, но первые, быстрые решения уже принимаются, - сказал губернатор. - Мы видим, что здесь самые маленькие могут получить целый комплекс услуг.
В новом отделении можно стразу пройти осмотр и получить назначение. По данным пресс-службы регионального правительства, это четвертое в регионе отделение такого формата. В общей сложности в отделениях ранней помощи сегодня 74 койки дневного и круглосуточного стационара. В отделении лечение и реабилитацию будут проходить новорожденные дети и дети в возрасте до пяти лет.
В 2017 году раннюю помощь получили 1100 детей, в 2018-м - 1244 ребенка.
Справка
Всего с 2019 по 2024 годы в Новосибирской области на реализацию проектов по нацпроекту "Здравоохранение" планируется направить 35,2 миллиарда рублей из всех источников финансирования.