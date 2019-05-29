На заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию депутаты рассмотрели актуальные вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года.

- Летний отдых детей - всегда в центре внимания, особенно в весенний период, когда мы плотно приступаем к подготовке к оздоровительной кампании. Каждый родитель задумывается, куда же его чадо поедет отдыхать. Нас это беспокоит не в меньшей мере. Многие наши избиратели, к сожалению, сталкиваются с проблемой получения путевок в детские оздоровительные лагеря, - отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николай Тямин.

Большинство родителей хотели бы отправить ребенка в лагеря с дневным пребыванием. Эта форма отдыха и оздоровления, по оценке специалистов мэрии Новосибирска, наиболее массовая и востребованная: в дневных лагерях ежегодно отдыхает свыше двадцати тысяч школьников, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья, - таких лагерей откроется 190.

В департаменте образования мэрии города Новосибирска отметили, что подготовка к запуску муниципальных загородных лагерей началась еще в 2018 году. На эти цели было выделено свыше 56 миллионов руб-лей. Средства направлены на ремонт спальных корпусов, пищеблоков, санаторных корпусов, приобретение строительных материалов, обновление мебели. Ранее Николай Тямин обращал внимание городских и областных властей на недостаточное финансирование оздоровительной кампании - в частности, материально-технической базы детских лагерей. Так, не везде были готовы и соответствующим образом укомплектованы медицинские кабинеты.

Сегодня, как прозвучало на заседании комиссии, подготовка лагерей к оздоровительном сезону проходит с учетом повышенных требований к комплексной безопасности детского отдыха. На контроле депутатов - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей, вопросы противопожарной и антитеррористической защищенности, качества медицинского обслуживания, укомплектованности оздоровительных организаций медицинскими кадрами. Особое внимание уделяется организации питания, контролю производства и реализации пищевых продуктов, перевозки организованных групп детей.

Участники заседания подняли также вопрос обеспечения питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием. Жители города не раз обращались к депутатам с просьбой решить проблему с питанием - оно должно быть разно-образным и сбалансированным. В этом году стоимость набора продуктов, необходимого для приготовления блюд, увеличилась и составила 150 рублей в день при двухразовом питании. Таким образом, стоимость набора продуктов при 18-дневной смене составит 2 700 рублей. Однако родителям это обойдется в 1 350 рублей за смену.

Стоимость набора продуктов при организации трехразового питания составляет 175 рублей в день, общая сумма за сезон - 3 150 рублей. Доплата родителей составит 1 800 рублей за смену. Для оплаты питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в бюджете преду-смотрены средства в размере более пятнадцати миллионов рублей.

- Мы должны сделать все необходимое, чтобы желающие отдохнуть или поработать смогли это сделать, - Николай Тямин еще раз вернулся к актуальной проблеме размещения детей в лагерях.

Если раньше в комнатах могли проживать шесть-семь детей, то сегодня, со-гласно новым СНиПам и требованиям Росздравнадзора и Роспотребнадзора, на тех же площадях предусмотрено размещение не более четырех. Депутатский корпус совместно с мэрией города пытается найти решение, чтобы охват детей на летний период времени не сокращался. Это непросто, ведь к тому же закрываются ведомственные лагеря. Но, как подчеркнул председатель комиссии, в лагерях, которые находятся в подчинении департаментов, увеличивается чис-ло мест за счет пристроек дополнительных спальных корпусов, строительства новых объектов.

- У меня нет сомнений в том, что задачи, которые касаются летнего отдыха детей, будут выполнены. Сейчас совместно с контролирующими органами мы начинаем плановую приемку оздоровительных лагерей. Надеюсь, сезон-2019 пройдет на высшем уровне, - резюмировал Николай Тямин.

Справка



В летний период более 131 тысячи детей школьного возраста, проживающих в Новосибирске, будет охвачено организованными формами оздоровления, отдыха и труда. Для сравнения: двумя годами ранее 127 тысяч юных новосибирцев отдохнули, поправили здоровье и поработали летом.