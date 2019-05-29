В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада

Сегодня утром лось провалился в техническую теплицу ботанического сада ТГУ. Как передает РИА Томск, к сожалению, дикое животное не удалось спасти, лось умер от обильной кровопотери.

Обнаружили животное охранники. Вероятно, лось пытался перепрыгнуть теплицу, однако не смог этого сделать и проломил ее крышу. При падении он получил серьезную травму ноги.

В теплице, которая находится на склоне оврага, специалисты выращивают комнатные растения. Очевидцы вызвали спасателей и медиков, однако к их приезду животное уже скончалось.