ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы

Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку. Его апелляция была отклонена, приговор признан законным и вступил в законную силу.

Как сообщает "Коммерсант", бывший сотрудник милиции Чуплинский с 1998 по 2006 год знакомился с женщинами, подвозил их, а потом насиловал и убивал с особой жестокостью. Следствие сумело доказать 19 убийств.

Задержан маньяк был в 2016 году, тогда он во всем сознался, но после отказался от показаний. Присяжные признали мужчину виновным, суд приговорил его к пожизненному заключению. Однако Верховный суд обнаружил ошибки в деле и отменил решение областного суда. В ноябре прошлого года аналогичный приговор был вынесен повторно.