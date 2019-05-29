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29.05.2019 10:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Знаменитый сербский кинорежиссер, литератор и музыкант Эмир Кустурица 2 июня проведет презентацию своей новой книги на международном кинофестивале "Герой и Время" в ставропольском городе Железноводске.

Фото: Владимир Снегирев /РГ
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Как рассказали в пресс-службе администрации курорта, после этого мастер пообщается с журналистами, а затем даст открытый концерт со своей группой The No Smoking Orchestra.

"Сербский режиссер Эмир Кустурица в Железноводске презентует свою новую книгу, которая ранее не была представлена в России, - говорится в сообщении администрации города.

Кустурица известен широкой публике по таким картинам как "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо" и "Время цыган". Режиссерской деятельностью он занимается уже почти полвека, в копилке его наград две "Золотых пальмовых ветви" Каннского кинофестиваля.

Кстати

Фестиваль "Герой и Время" проходит в городах Кавказских Минеральных Вод с 25 мая по 2 июня. На конкурсе представлено 12 игровых и 12 документальных фильмов, которые посоревнуются в разных номинациях. В дни фестиваля Ставрополье посетят известные актеры, режиссеры, сценаристы и другие деятели культуры и искусств.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Литература Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Персона: Эмир Кустурица
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