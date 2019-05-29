На владельца сгоревшего на Ставрополье Ан-2 завели пять дел

В Ставропольском крае по факту возгорания самолета Ан-2 возбуждено пять административных дел. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел в селе Журавском Новоселицкого района. Сельскохозяйственный самолет во время взлета не набрал нужной скорости и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате он въехал в лесопосадку, и у него вспыхнул моторный отсек.

Возгорание вскоре удалось ликвидировать. Во время инцидента пилот самолета не пострадал. Однако выяснилось, что управлял воздушным судном пилот без справки врачебно-летной экспертной комиссии, сертификата летной годности и подтверждения навыков полетов.

- При этом попытка взлета совершена с целью авиахимических работ без соответствующего уведомления, заявления и разрешения об использовании воздушного пространства, - сообщили в прокуратуре.

В результате на индивидуального предпринимателя, который владел самолетом, а также пилота возбуждено пять дел об административном правонарушении по частям 1, 2 статьи 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства") и частям 4, 6, 8 статьи 11.5 ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов").