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29.05.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На владельца сгоревшего на Ставрополье Ан-2 завели пять дел

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае по факту возгорания самолета Ан-2 возбуждено пять административных дел. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуре.

Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия
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Напомним, инцидент произошел в селе Журавском Новоселицкого района. Сельскохозяйственный самолет во время взлета не набрал нужной скорости и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате он въехал в лесопосадку, и у него вспыхнул моторный отсек.

Возгорание вскоре удалось ликвидировать. Во время инцидента пилот самолета не пострадал. Однако выяснилось, что управлял воздушным судном пилот без справки врачебно-летной экспертной комиссии, сертификата летной годности и подтверждения навыков полетов.

- При этом попытка взлета совершена с целью авиахимических работ без соответствующего уведомления, заявления и разрешения об использовании воздушного пространства, - сообщили в прокуратуре.

В результате на индивидуального предпринимателя, который владел самолетом, а также пилота возбуждено пять дел об административном правонарушении по частям 1, 2 статьи 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства") и частям 4, 6, 8 статьи 11.5 ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов").

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