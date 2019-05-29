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29.05.2019 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школа особого внимания

В Дагестане ученики боятся ходить на занятия
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 115(7873)
Каждый день учебы в Туруфской средней школе Табасаранского района Дагестана для школьников - подвиг. Старое, неприспособленное здание готово развалиться в любую минуту. Куда только ни жаловались родители и учителя на аварийное состояние местной школы, но безрезультатно. Лишь после того как сюжет об ужасающем состоянии образовательного учреждения был показан в эфире одного из федеральных телеканалов, следственный комитет организовал проверку.
Фото: YouTube Стены прогнили до такой степени, что учителя сами решили поставить к ним подпорки. Фото: YouTube
Стены прогнили до такой степени, что учителя сами решили поставить к ним подпорки. Фото: YouTube

Сельская школа была построена в 1965 году. С каждым годом ее состояние становилось все хуже, а до ремонта у чиновников руки не доходили. Сейчас в классах осыпается штукатурка с потолка, стены прогнили до такой степени, что учителя сами решили поставить к ним подпорки.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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"Когда идет дождь, в классах протекает потолок, приходится ставить ведра и отодвигать парты, чтобы вода не капала на тетради", - говорит заместитель директора школы Лариса Алимагомедова.

В школе обучаются около 70 ребят. Обучением процесс можно назвать с натяжкой - здесь нет спортзала, оборудованных кабинетов, а туалет располагается на улице.

Проверки проводились в школе и раньше, но ничего опасного надзорные органы почему-то не заметили. Лишь два кабинета им показались несоответствующими требованиям безопасности, остальные признаны пригодными для учебы.

"Следственный комитет организовал проверку. Проводятся опросы учителей и учащихся школы, их родителей, а также должностных лиц. Истребована и проанализирована необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Константин Завражин
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"РГ" писала еще об одной подобной школе, расположенной в высокогорном селе Хебатли Цунтинского района. Там здание, возведенное более 50 лет назад, ни разу капитально не ремонтировалось. Зимой ученики сидят на занятиях в верхней одежде, так как в классах нет отопления. Единственное спасение - "буржуйки", которые топятся дровами, заготавливаемыми летом самими школьниками. В школе нет туалета, спортзала, столовой.

В 2019 году в республике завершится строительство 25 школ, а в 2020 году в Дагестане планируют построить еще семь. В министерстве образования и науки пояснили, что принято решение построить в селе Хебатли новую школу. О ситуации в селе Туруф информации пока нет.

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