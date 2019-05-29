Сельская школа была построена в 1965 году. С каждым годом ее состояние становилось все хуже, а до ремонта у чиновников руки не доходили. Сейчас в классах осыпается штукатурка с потолка, стены прогнили до такой степени, что учителя сами решили поставить к ним подпорки.
"Когда идет дождь, в классах протекает потолок, приходится ставить ведра и отодвигать парты, чтобы вода не капала на тетради", - говорит заместитель директора школы Лариса Алимагомедова.
В школе обучаются около 70 ребят. Обучением процесс можно назвать с натяжкой - здесь нет спортзала, оборудованных кабинетов, а туалет располагается на улице.
Проверки проводились в школе и раньше, но ничего опасного надзорные органы почему-то не заметили. Лишь два кабинета им показались несоответствующими требованиям безопасности, остальные признаны пригодными для учебы.
"Следственный комитет организовал проверку. Проводятся опросы учителей и учащихся школы, их родителей, а также должностных лиц. Истребована и проанализирована необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следственном комитете.
"РГ" писала еще об одной подобной школе, расположенной в высокогорном селе Хебатли Цунтинского района. Там здание, возведенное более 50 лет назад, ни разу капитально не ремонтировалось. Зимой ученики сидят на занятиях в верхней одежде, так как в классах нет отопления. Единственное спасение - "буржуйки", которые топятся дровами, заготавливаемыми летом самими школьниками. В школе нет туалета, спортзала, столовой.
В 2019 году в республике завершится строительство 25 школ, а в 2020 году в Дагестане планируют построить еще семь. В министерстве образования и науки пояснили, что принято решение построить в селе Хебатли новую школу. О ситуации в селе Туруф информации пока нет.