В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

В Махачкале очевидцы пытались устроить самосуд над водителем автомобиля, сбившего на тротуаре четырех человек. Они едва не закидали камнями женщину, перепутавшую педали газа и тормоза. Об этом сообщает ГУ МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

ДТП произошло на улице Айвазовского, где автомобиль RAV 4 допустил наезд на пешеходов. В итоге под машину угодили трое мужчин и женщина. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. 25-летний пострадавший помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как уточнили в ведомстве, возмущенные произошедшим очевидцы разбили автомобиль виновницы трагедии камнями. От самосуда разъяренную толпу удержали подоспевшие сотрудники полиции. И все же несколько булыжников попали в женщину и находившегося с ней супруга.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель находится под подпиской о невыезде, - подчеркнули в ГУ МВД по республике Дагестан.