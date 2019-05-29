В дагестанском селе Дылым настоящим праздником стало вручение награды инвалиду войны Абдурахману Магомедову. Ветеран из Дагестана ждал свой орден долгих 72 года, и наконец благодаря краеведам-поисковикам Казбековского района награда нашла героя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года Абдурахман Магомедов был награжден орденом Отечественной войны II степени, но по ошибке ему вручили медаль "За отвагу".

- Я восстанавливал списки казбековцев - участников войны. По официальным данным, было призвано 1 649 человек, но не учли тех, кто пошел в армию в 1939 году, а из них тоже многие не вернулись с войны. Таким образом, всего ушел на фронт 2941 уроженец Казбековского района. Более 1 500 из них остались на поле битвы. Также я искал тех, кто получил боевые награды, и среди орденоносцев нашел имя Абдурахмана Магомедова. И как же я обрадовался, узнав, что ветеран жив! - рассказывает краевед Апанди Дадаев.

Он попытался сам исправить ошибку давно минувших лет. Но дело застопорилось, и краевед обратился за помощью к местному историческому обществу и чиновникам районной администрации.

Ответом на их обращения в Минобороны РФ и наградной отдел администрации президента РФ стал указ, подписанный лично Путиным, после чего награда была отправлена в Дагестан.