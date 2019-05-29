В Ессентуках прошел первый международный чемпионат пиротехнического искусства PyroFivePeaks 2019. В течение трех дней лучшие команды со всего мира демонстрировали свое мастерство и радовали зрителей. Соревнования посетили более 200 тысяч гостей со всего юга России.

- Это яркое событие на ессентукской земле состоялось благодаря губернатору края Владимиру Владимирову. Наши жители и гости чемпионата благодарны за большой праздник, - отметил глава города Ессентуки Александр Некристов.

Каждый день в ожидании фейерверков работала 35-гектарная фестивальная площадка, с расположенными здесь фудкортами и сувенирными торговыми точками, игровыми и спортивными зонами. Свое мастерство зрителям показали восемь команд из России, Болгарии, Испании, Беларуси и Китая.

В последний день фестиваля вне конкурса выступила и команда из Испании Pirotecnia Igual, которая готовила пиротехническое шоу на Олимпийских играх в Барселоне и чемпионате мира по футболу в Бразилии.

Пять тысяч залпов высотой до 150 метров были видны и в других городах Кавминвод

- Мы получили приглашение от организаторов, подготовили саундтрек и программу шоу, также были произведены специальные пиротехнические изделия для фестиваля. Будем использовать и классическую российскую музыку, учитывая театральную тему, и испанскую музыку, и "Кармен", чтобы представить здесь часть Испании. В программе планируем использовать три-четыре тысячи залпов, - рассказал руководитель Pyrotec Igual Хавьер Галан.

- Отбор участников шел по принципу - самые лучшие команды России и самые лучшие команды мира, - рассказал представитель организаторов Тимур Кирпач.

У всех конкурсантов было задание представить двухминутную обязательную программу под вальс Арама Хачатуряна, а также 10-минутную произвольную. Около пяти тысяч залпов высотой до 150 метров были видны не только в Ессентуках, но и в других городах Кавказских Минеральных Вод.

В итоге лучшей стала команда из России "Большой праздник", она получила Гран-при PyroFivePeaks. Специальный приз губернатора достался болгарам - компании Assiko за красивую композицию.