Новости

МЧС передало экстренное предупреждение о жаре в Москве 11:08
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете 11:07
Летом в 12 московских парках откроются читальни 11:00
Путин пообщался с Лукашенко в Казахстане 11:00
Водитель избежал большого штрафа благодаря "Святому Духу" 11:00
В Самаре суд признал экстремистской группу "Алля-Аят" 10:56
Си Цзиньпин примет участие в работе ПМЭФ-2019 10:50
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача 10:47
Совфед прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева 10:45
В Иркутской области под колесами автобуса погиб ребенок 10:42
Лидеры Союзного государства принимают участие в саммите ЕАЭС 10:40
Кустурица презентует новую книгу на фестивале в Железноводске 10:34
Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже 10:25
В Петербурге сбитого пешехода оставили умирать на шоссе 10:24
В Томске не смогли спасти лося, провалившегося в теплицу ботсада 10:22
Состояние раненной топором саратовской школьницы стабилизировалось 10:20
В Красноярском крае разграбили древний курган 10:08
Выгорание на работе официально признано болезнью 10:07
Хабаровчанка пойдет под суд за смерть дочери от непотушенной сигареты 10:04
Как устроен новый завод кабин КамАЗа 10:03
Упавшего в коллектор в Хабаровске ребенка поместили в реанимацию 09:52
Пермские судебные приставы нашли должника в шкафу 09:48
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста 09:45
Курц заявил о желании вновь стать канцлером Австрии 09:44
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1" 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 11:02
Проект: В регионах

Огни над городом

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 115(7873)
В Ессентуках прошел первый международный чемпионат пиротехнического искусства PyroFivePeaks 2019. В течение трех дней лучшие команды со всего мира демонстрировали свое мастерство и радовали зрителей. Соревнования посетили более 200 тысяч гостей со всего юга России.
Фестиваль фейерверков посетили 200 тысяч гостей. Фото: Татьяна Барыбина Фестиваль фейерверков посетили 200 тысяч гостей. Фото: Татьяна Барыбина
Фестиваль фейерверков посетили 200 тысяч гостей. Фото: Татьяна Барыбина

- Это яркое событие на ессентукской земле состоялось благодаря губернатору края Владимиру Владимирову. Наши жители и гости чемпионата благодарны за большой праздник, - отметил глава города Ессентуки Александр Некристов.

Каждый день в ожидании фейерверков работала 35-гектарная фестивальная площадка, с расположенными здесь фудкортами и сувенирными торговыми точками, игровыми и спортивными зонами. Свое мастерство зрителям показали восемь команд из России, Болгарии, Испании, Беларуси и Китая.

В последний день фестиваля вне конкурса выступила и команда из Испании Pirotecnia Igual, которая готовила пиротехническое шоу на Олимпийских играх в Барселоне и чемпионате мира по футболу в Бразилии.

Пять тысяч залпов высотой до 150 метров были видны и в других городах Кавминвод

- Мы получили приглашение от организаторов, подготовили саундтрек и программу шоу, также были произведены специальные пиротехнические изделия для фестиваля. Будем использовать и классическую российскую музыку, учитывая театральную тему, и испанскую музыку, и "Кармен", чтобы представить здесь часть Испании. В программе планируем использовать три-четыре тысячи залпов, - рассказал руководитель Pyrotec Igual Хавьер Галан.

- Отбор участников шел по принципу - самые лучшие команды России и самые лучшие команды мира, - рассказал представитель организаторов Тимур Кирпач.

У всех конкурсантов было задание представить двухминутную обязательную программу под вальс Арама Хачатуряна, а также 10-минутную произвольную. Около пяти тысяч залпов высотой до 150 метров были видны не только в Ессентуках, но и в других городах Кавказских Минеральных Вод.

В итоге лучшей стала команда из России "Большой праздник", она получила Гран-при PyroFivePeaks. Специальный приз губернатора достался болгарам - компании Assiko за красивую композицию.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Совфед не вернется к практике утверждения сенаторов
Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
СМИ анонсировали появление "отцовского капитала"